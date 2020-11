Corona-Fälle: Erste Wolfsburger Schulen steigen auf Wechselmodell um

Wolfsburg

Nach dem Überschreiten des kritischen Corona-Inzidenzwertes von 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen wechseln die ersten Wolfsburger Schulen ins sogenannte Szenario B. Die Schüler an der Eichendorffschule (Gymnasium und Oberschule), der Waldschule Eichelkamp und der Grundschule am Drömling in Vorsfelde (Standort Altstadt) sollen nach Corona-Fällen auf Anordnung der Stadt ab Dienstag im Wechselmodell unterrichtet werden, teilten die Schulen mit.

Die Stadt Wolfsburg hatte am Freitag erstmals den kritischen Schwellenwert von 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten. Wolfsburger Schulen sollen nun laut Verordnung des Landes auf einen Unterricht im Wechselmodell umsteigen, wenn es an einer Schule einen Corona-Fall gibt und das Gesundheitsamt für eine Klasse oder einen Jahrgang Quarantäne angeordnet hat. Am Montag meldete die Stadt 17 bestätigte Neuinfektionen seit Freitag. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt demnach aktuell bei 102,9.

Die Schüler wechseln täglich zwischen Unterricht in der Schule und Lernen-zu-Hause

Die Eichendorffschule teilte am Montag auf ihrer Homepage mit: „Die Stadt Wolfsburg hat aufgrund der 7-Tage-Inzidenz von über 100 und aufgrund von Infektionsschutzmaßnahmen entschieden, dass wir für unsere Schule den Wechsel in das Szenario B (Schule im Wechselmodell) veranlassen müssen.“ Der Wechsel tritt demnach am Dienstag, 24. November, für die Dauer von zunächst 14 Tagen in Kraft. Wie aus der Mitteilung hervorgeht, wurden die Schüler in Gruppen geteilt, die täglich wechselnd vor Ort und im Homeschooling unterrichte werden sollen.

An der Waldschule Eichelkamp gab es nach Angaben der Schulleitung einen Corona-Fall im zweiten Jahrgang, der sich ab sofort in Quarantäne befinde. „Die Eltern werden heute per Mail über alle Einzelheiten informiert“, teilte die Grundschule mit. Die Jahrgänge 1, 3 und 4 sollen ab Dienstag im Wechselmodell beschult werden. Auch an der Waldschule Eichelkamp sollen die Kinder täglich zwischen Unterricht in der Schule und Lernen-zu-Hause wechseln.

Corona-Fall an der Grundschule am Drömling

Auch die Grundschule am Drömling in Vorsfelde meldete am Montag einen Corona-Fall. Der Standort Altstadt werde ab Dienstag für 14 Tage ins Wechselmodell übergehen. Dabei werden die Klassen in zwei Gruppen aufgeteilt und im täglichen Wechsel in der Schule unterrichtet..

