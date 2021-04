Mit Blick auf eine Inzidenz von fast 200, die Lage im Wolfsburger Klinikum und einen Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim hat Stadträtin Monika Müller am Mittwoch von einer „sehr bedenklichen“ Corona-Entwicklung in Wolfsburg gesprochen. Sie gab einen Ausblick auf mögliche weitere Maßnahmen.