Corona: Eine Neuinfektion in Wolfsburg

Wolfsburg

Im Vergleich zum Freitag gibt es eine Neuinfektion von Sonntag in Wolfsburg zu vermelden. Am heutigen Montag, so teilt die Stadt Wolfsburg weiter mit, gibt es keine Neuinfizierten. Die aktuellen Zahlen: Gesamtzahl der Infizierten: 375 (+1); davon genesen: 318 (±0); davon verstorben: 52 (±0); davon laufende Fälle: 5 (+1).

Im Zeitraum der letzten sieben Tage hat sich eine Person neu infiziert. Als vom Coronavirus genesen gilt, wer die zweiwöchige Isolation durchlaufen hat, keine Symptome mehr aufweist oder bei dem ein erneuter Test negativ ausgefallen ist. Dass jemand als genesen gilt, ist nicht meldepflichtig. Die tatsächlichen Zahlen können also höher sein.

Aus Gründen des Datenschutzes werden keine weiteren Angaben gemacht.

Von der Redaktion