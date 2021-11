Corona: Ein Todesfall und 72 Neuinfektionen in Wolfsburg

Wolfsburg

Das Robert-Koch-Institut hat am Wochenende insgesamt 72 neue Covid-19-Infektionen in Wolfsburg gemeldet – am Samstag 46 und am Sonntag 26. Die Inzidenz steigt somit auf 195,4. Zudem wurde am Samstag ein Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus registriert – es ist der 98. seit Beginn der Pandemie. Die Zahl der insgesamt seit Beginn der Pandemie Infizierten liegt bei 6066.

Aufgrund der hohen Infektionszahlen gilt in Wolfsburg seit Donnerstag in vielen Bereichen die 2G-Regel – nur noch Geimpfte und Genesene erhalten Zutritt zu Sportstätten, Kulturveranstaltungen und Restaurants. Ab Montag beschränkt zudem das Klinikum den Zugang für Besuchende: Sie dürfen sich nur eine Stunde im Gebäude aufhalten, müssen einen aktuellen Corona-Test vorweisen oder vor Ort machen lassen und ihre Daten am Haupteingang hinterlassen.

Verwaltung, Ärzte und Politik appellieren an alle, sich impfen zu lassen. Die Stadt bietet ab sofort montags und freitags von 10 bis 16 Uhr Erst-, Zweit-, und Boosterimpfungen in der City-Galerie an. Die Impfungen am Gesundheitsamt finden dagegen vorerst nicht mehr statt. Damit reagiert die Verwaltung auf Kritik an der dortigen Warte-Situation: Einige harrten in der vergangenen Woche bei Kälte und Regen lange im Freien vor dem mobilen Impfraum aus. Voraussichtlich im Dezember sollen die Impfkapazitäten in der City-Galerie auf mehr als nur zwei Tage pro Woche aufgestockt werden – durch zwei weitere mobile Teams. Außerdem plant die Kassenärztliche Vereinigung die Umwandlung von zwei Praxen in Wolfsburg in Mini-Impfzentren.

Auf der Intensiv-Station des Klinikums sind momentan sieben Covid-19-Patienten in Behandlung. Vier werden aktuell invasiv beatmet. Drei Betten auf der Station sind aktuell frei für Notfälle.

Hier gilt ab sofort die 2G-Regel

Die 2G-Regel gilt in Wolfsburg seit Donnerstag in geschlossenen Räumen für Gastronomie, Diskotheken, Clubs und Shisha-Bars, Sportanlagen, Fitnessstudios, Schwimmbäder und Saunen sowie in Museen, Theatern, Kinos und ähnlichen Kultureinrichtungen, Spielhallen und Wettannahmestellen als Pflicht. Auch Bewirtungsstände auf Weihnachtsmärkten müssen die 2G-Regel anwenden.

Feuerprobe für Schutz-Maßnahmen: Kunst&Licht

Am Freitagabend fand die Großveranstaltung „Kunst&Licht“ in Fallersleben teilweise unter 2G-Bedingungen statt. An drei Kontrollpunkten prüfte das Blickpunkt-Team die Impf- oder Genesenennachweise. Anschließend bekamen die Besucher ein Bändchen, sodass sie sich Essen oder Trinken kaufen konnten. Den meisten gefiel das Konzept – und sie fühlten sich sicher.

In Niedersachsen ist der Anteil der Corona-Patienten auf den Intensivstationen auf 7,4 Prozent gestiegen. Die Hospitalisierungsrate lag am Sonntag bei 5,3 (Vortag 5,0).

Impfaktion im Rathaus

Schutz vor schweren Verläufen bietet die Impfung. Laut der Stadt Wolfsburg sind 70,3 Prozent der Wolfsburgerinnen und Wolfsburger zumindest einmal gegen Corona geimpft (Stand: 15. November).

Schnelltests gibt es wieder kostenlos

Aufgrund der angespannten Lage können alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland mindestens einen kostenlosen Corona-Schnelltest in der Woche machen. Das Angebot gilt für alle – egal, ob geimpft, ungeimpft oder genesen. Bei vielen Anbietern muss man sich allerdings mittlerweile vorher telefonisch oder per Email anmelden. Eine Übersicht inklusive Kontaktdaten bietet die Stadt Wolfsburg. Auch Infos zu den geltenden Allgemeinverfügungen der Stadt findet man dort unter www.wolfsburg.de/regelungen.

