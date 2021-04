Wolfsburg

Traurige Nachricht: Eine weitere Person in Wolfsburg ist am Osterwochenende im Zusammenhang mit dem Corona-Virus im Klinikum verstorben. Die Gesamtzahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 74. Neuinfektionen zählte die Stadt am Ostermontag hingegen weniger als zuletzt. Bei 28 Personen wurden seit Karfreitag eine Infektion mit dem Corona-Virus festgestellt. Diese vergleichsweise niedrige Zahl steht aber wahrscheinlich im Zusammenhang mit weniger Testungen am Osterwochenende.

Insgesamt wurden in Wolfsburg nun 2640 Personen mit dem Virus infiziert. Davon gelten Stand Montag 2076 Personen mittlerweile wieder als genesen. Das sind 40 mehr als am Freitag. Daraus ergibt sich für die laufenden Fälle ein Wert von 490. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert ging am Montag geringfügig auf 172,9 zurück. Damit liegt er weiterhin deutlich über dem kritischen Wert von 150, ab dem die nächtlichen Ausgangssperren greifen.

Polizei registriert nur wenige Verstöße

Diese am Freitag in Kraft getretene Maßnahme führte am Osterwochenende übrigens nicht zu mehr Verstößen gegen die Corona-Bestimmungen. Wie die Polizei am Sonntag auf WAZ-Anfrage mitteilte, seien am Wochenende rund zwei Dutzend minderschwere Verstöße festgestellt worden. Das sei – trotz neuer und strengerer Regelungen – ein normaler Wert.

Von Steffen Schmidt