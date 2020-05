Drive-in für Corona-Tests in Wolfsburg geplant

Wolfsburg

Wolfsburg will in den nächsten Wochen ein Drive-in für Corona-Tests in Betrieb nehmen. Dort sollen sich Menschen mit Symptomen per Schnelltest auf eine Covid-19-Erkrankung untersuchen lassen können, heißt es in einer Antwort der Stadtverwaltung auf eine Ratsanfrage der PUG. „Patienten können hier mit dem Auto vorfahren, damit durch das Seitenfenster ein Abstrich gemacht werden kann“, erklärte Gesundheitsdezernentin Monika Müller.

Solche Drive-in-Stationen für Corona-Tests gibt es bereits in Braunschweig und anderen Städten. Die Stadt Wolfsburg sei dazu im Austausch mit unterschiedlichen Akteuren wie der Kassenärztlichen Vereinigung, berichtete die Dezernentin. Der Standort für die Schnelltest-Station in Wolfsburg steht noch nicht fest. „Für die temporäre Errichtung eines der Drive-In-Station ist ein gut erreichbarer, verkehrstechnisch unproblematischer Ort ins Auge gefasst worden, auf dem dies baugenehmigungsfrei möglich wäre. Selbstverständlich sind Brandschutz und Standsicherheit vom Betreiber sicherzustellen“, erklärte Müller in der Antwort auf die PUG-Anfrage.

Tests bei Krankheitssymptomen

Bei dem Drive-in für Corona-Tests sollen sich der Dezernentin zufolge Menschen mit akuten grippeähnlichen Symptomen untersuchen lassen können, die Kontakt zu einem Infizierten hatten. Das Angebot richte sich außerdem an Reiserückkehrer mit Krankheitssymptomen sowie an Pflegekräfte, medizinisches Personal, Polizisten und Beschäftigte aus dem Rettungsdienst, auch wenn sie keine Symptome aufweisen. „Durch die Bedingungen für die Tests in der Drive-in-Station ist kein übermäßiger Ansturm zu erwarten, sodass kein Engpass der Testverfügbarkeit zu befürchten ist“, erklärte Müller.

PUG-Fraktionsvorsitzender Andreas Klaffehn befürwortet die Einrichtung eines Drive-in für Corona-Tests in Wolfsburg. „Mit den Lockerungen werden auch die persönlichen Kontakte zunehmen“, sagt er. Damit steige auch die Gefahr von Infektionen. Die Anforderungen für einen Schnelltest sollten aber nicht zu hoch sein. „Manche Krankheitsverläufe haben sich mit einem leichten Kratzen im Hals erledigt“, so Klaffehn. Auch in solchen Fällen könnten Tests sinnvoll sein. Die Betroffenen sollten sich dann aber bis zum Vorliegen des Untersuchungsergebnisses freiwillig in Quarantäne begeben.

