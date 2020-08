Corona: Drei weitere Neuinfektion in Wolfsburg nachgewiesen

Wolfsburg

Die Stadt Wolfsburg meldete am Montag drei bestätigte Neuinfektion mit dem Coronavirus seit der letzten Meldung am Freitag. In einer ersten Meldung am Montag war von nur einem neuen Corona-Fall die Rede gewesen, die Stadt korrigierte diese Angaben am Nachmittag. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Ausbruch der Pandemie liegt bei 401, davon gelten 14 als laufende Fälle. In den vergangenen sieben Tagen wurden 13 Wolfsburger neu positiv getestet.

Angesichts wieder steigender Corona-Fallzahlen durch junge Urlaubsrückkehrer hatte Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs (SPD) Ende vergangener Woche zur Vorsicht gemahnt. Die Stadt appellierte an alle Reiserückkehrer aus Risikogebieten, ihre Pflicht ernst zu nehmen und sich umgehend bei der Ankunft in Deutschland testen zu lassen.

