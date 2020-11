In Wolfsburg gibt es drei weitere Corona-Todesfälle, darunter zwei Bewohner aus Pflegeheimen. Die Stadt meldete am von Freitag auf Montag 50 Neuinfektionen, die Inzidenz liegt bei 102 Fällen auf 100 000 Einwohner in sieben Tagen. Einer der Toten war ein Bewohner des Emmaus-Heims, dort wird weiter getestet.