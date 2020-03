Corona: Drei Bewohner in Wolfsburger Pflegeheim infiziert

Wolfsburg

Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus ist in Wolfsburg auf acht gestiegen. Die Stadt meldete am Mittwoch vier weitere Fälle, darunter drei Bewohner des Pflegeheims Hans-Lilje-Heim in der Martin-Luther-Straße. „Sie befinden sich zur Behandlung im Klinikum Wolfsburg“, teilte die Stadt am späten Nachmittag mit.

Gesundheitsämter sind eingeschaltet

Das Wolfsburger Gesundheitsamt hat den Angaben zufolge in enger Abstimmung mit dem Hans-Lilje-Heim und dem niedersächsischen Gesundheitsamt Maßnahmen veranlasst, um die Ausbreitung der Coronavirus-Infektionen zu verhindern. „Der Betrieb im Hans-Lilje-Heim geht weiter“, sagte eine Sprecherin des Diakonischen Werks Wolfsburg. Einzelheiten zu den eingeleiteten Maßnahmen zur Virus-Eindämmung konnte sie nicht nennen.

Bereits am Mittwochmorgen hatte die Stadt einen weiteren Corona-Fall in Wolfsburg gemeldet. Die Person befindet sich in häuslicher Quarantäne. „Das Gesundheitsamt ermittelt und informiert die Kontaktpersonen“, hieß es von der Stadt. Damit hat sich die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Wolfsburg am Mittwoch verdoppelt.

Die Stadt Wolfsburg ruft Menschen, die einen persönlichen Kontakt zu einem Corona-Erkrankten hatten, dazu auf, sich unverzüglich telefonisch an ihren Hausarzt oder die städtische Hotline (0 53 61) 28 28 28 zu wenden – auch wenn sie keine Krankheitszeichen haben.

Von der Redaktion