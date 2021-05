Wolfsburg

Kontaktbeschränkungen, geschlossene Lokale und ein Alkoholverbot im Allerpark: Wer an Christi Himmelfahrt beziehungsweise Vatertag (Donnerstag, 13. Mai) etwas Schönes unternehmen möchte, muss erfinderisch werden. Die WAZ hat ein paar hilfreiche Vorschläge.

Die Museen sind geschlossen, Kunstgenuss ist dennoch möglich. Zum Beispiel am Schaufenster des Kulturzentrums Hallenbad. Unter dem Titel „C4-WOB“ ist dort eine Installation von Daniel Kuge ausgestellt. „Der Künstler befragt in seiner künstlerischen Arbeit Konstanten anthropogen geprägter Formen“, heißt es in einer Information des Hallenbads. „Welche Gestalt haben diese Spuren und zu welchen Interpretationen regen sie an? Wie wird das Verhältnis zwischen Mensch und Objekt, Maschine und Körper gelesen? Analogien in archaischer Vorzeit, dem industriell geprägten Anthropozän und einer unbestimmten Zukunft werden erfasst und ausgelotet. Vermeintlich Urtypisches vermischt sich mit Technologischem.“

Daniel Kuge vor seiner Ausstellung im Kunstschaufenster des Hallenbads: Ein Gespräch mit dem Künstler ist auf Youtube zu sehen. Quelle: Britta Schulze

Die Ausstellung ist jederzeit zugänglich. Auch auf ein Künstlergespräch muss niemand verzichten: Auf Youtube findet sich ein Interview der Kuratorin mit Kuge persönlich.

Spritzige Action gibt es im Wake-Park: Wer sich rechtzeitig anmeldet, kann ein oder zwei Stunden Wasserspaß buchen, möglich sind Wasserski oder Wakeboarden. Pro Tag und Person darf nur ein Zeitfenster gebucht werden. Teilnehmer müssen ein negatives Schnelltestergebnis vorweisen, Selbsttests sind nicht zulässig. Bezahlt wird vor Ort bar oder mit EC-Karte.

Zeitfenster buchen und ab aufs Wasser: Wer ein negatives Corona-Testergebnis mitbringt, kann in Wolfsburg wieder Wasserski und Wakeboard fahren. Quelle: Sandra Stappmanns

Die Autostadt ist zwar nur für Spaziergänger geöffnet, doch online bietet sie eine Menge Erlebnisse an. Zum Beispiel können Interessierte helfen, die Autostadt als Minecraft-Modell mitzugestalten und darin digital spazierenzugehen. Wie in dem bekannten Computerspiel wurde der Themenpark aus Blöcken virtuell nachgebaut.

Außerdem gibt es auf der Homepage Bastelanleitungen und Lernanstöße, zu Themen wie Medienkompetenz, Vertical Farming, autonom fahrenden Autos, Ökologie und natürlich Automobilgeschichte.

Interaktiv durch die Kunstausstellung

Das Kunstmuseum Wolfsburg ist derweil geschlossen, doch im „Online-Curatorial“ können Besucher auf der Homepage die Ausstellung „In aller Munde. Von Pieter Bruegel bis Cindy Sherman“ trotzdem genießen. Spielerisch mit Slidern und Pop-up-Inhalten können sich Kunstfreunde durch die verschiedensten Werke rund ums Thema „Mund“ klicken.

Kunst zum Thema Mund: Das Museum bleibt zwar geschlossen, doch auf der Homepage kann man sich interaktiv durch die Ausstellung „In aller Munde“ klicken. Quelle: Britta Schulze

Tierpark und Outdoorgym

Für den Tierpark Essehof sind nur noch wenige Zeitfenster am Donnerstag buchbar. Gleiches gilt für das Freiluftfitnessstudio „Outdoorgym“, bei dem man nur noch mit Glück am Vatertag ein kostenloses Probetraining ergattern kann.

Experimente, Geocaching und Wandern

Immer und auf jeden Fall möglich sind einige Wolfsburger Evergreens: Das Phaeno hat nach wie vor spannende Experimente und Basteleien auf der Homepage, das Planetarium bietet weiterhin eine digitale Schnitzeljagd per Geocaching durch die Stadt an und der Brunnen- und Quellenwanderweg zeigt schöne Touren durch den Stadtwald auf – zur Wahl stehen Strecken von acht, zehn oder 14 Kilometern.

