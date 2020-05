Corona: Diese Regeln gelten in den Wolfsburger Freibädern

Wolfsburg

Die neue Freibadsaison bringt viele Veränderungen mit sich: Sie startet nicht nur mit einem Monat Verspätung, sondern auch mit Abstandsregeln und vielen Einschränkungen. Wie die Situation in den Bädern in Almke, Fallersleben und im VW-Bad ist, hat die Stadt am Dienstag bei einem Rundgang mit Stadträtin Monika Müller im VW-Bad gezeigt.

Aufgrund des großen Ärgers um die Stammschwimmer, bezog auch Oberbürgermeister Klaus Mohrs Stellung vor Ort: „Ich freue mich, dass wir die Bäder jetzt eröffnen. Vor drei bis vier Wochen haben wir da noch gar nicht dran gedacht.“ Stadträtin Müller betonte, wie hoch der Stellenwert der Wolfsburger Bäder sei: „Uns ist klar, dass der Betrieb in diesem Jahr nicht wirtschaftlich sinnvoll ist.“

Anzeige

Lichtbildausweis notwendig

Müller freute sich, beim Pressetermin ein durchdachtes Konzept zu präsentieren. In allen drei Freibädern und im Hehlinger Wasserpark gibt es eine festgelegte Höchstanzahl an Besuchern. Nachdem die Gäste ihre Tickets vorab gekauft haben, müssen sie am Eingang zum Freibad einen amtlichen Lichtbildausweis vorzeigen. Die Tickets gelten für einen Zeitraum von zwei bis drei Stunden, danach reinigen und desinfizieren die Mitarbeiter das Bad für jeweils eine Stunde.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Kalte Duschen zum Abspülen

Im VW-Bad hat sich auf den ersten Blick einiges geändert: Vor den Toiletten steht ein Schild, das die Besucher auf den Mindestabstand hinweist. Die benachbarten Warmwasser-Duschen sind gesperrt: „Das ist eine Vorgabe der Landesregierung“, erklärt Stadträtin Müller. Badleiterin Uta Honisch ergänzt: „Wir haben nur 16 Warmwasser-Duschen, selbst wenn jeder nur fünf Minuten duscht, entstehen schnell Schlangen.“ Hinzu kommt: Die Wände und Armaturen sind ein möglicher Infektionsherd. Für die 18 Umkleiden stellt das Bad extra Personal bereit. Es sortiert die Taschen der Gäste in Schränke und sorgt dafür, dass es in den Kabinen nicht zu einem Stau kommt.

Einseifen verboten

Die Kaltwasser-Duschen – deren Wasser knackige 15 Grad beträgt – dürfen und sollen die Besucher benutzen. Allerdings müssen selbst hartgesottene Schwimmer ihr Duschgel zu Hause lassen: „Die Duschen sind nur zum Abspülen und nicht zum Einseifen geöffnet“, betont Müller. Im Schimmbecken ist dann aber alles wie immer: „Im Wasser ist die Übertragbarkeit des Virus eher gering“, beruhigt Stadträtin Müller.

Um den Schwimmern noch mehr Platz zu lassen, beheizt das VW-Bad aktuell auch das Springerbecken: „Es hat jetzt 21 Grad. Ich glaube wir heizen es das erste Mal seit 30 Jahren“, sagt Honisch. Der Sprungturm muss vorerst gesperrt werden – zu groß ist die Gefahr, dass sich Schlangen bilden.

Rundgang durchs VW-Bad in Bildern:

Zur Galerie Die Stadt hat am Dienstag vorgestellt, wie die Corona-Beschränkungen sich auf den Betrieb des VW-Bads auswirken. Eine Bildergalerie zum Besuch:

Rutsche und Liegewiese geöffnet

Im Nichtschwimmerbecken ist die Rutsche hingegen geöffnet, die Mitarbeiter des Freibads setzen auf die Unterstützung der Eltern beim Einhalten der Abstände. Wer im Wasser in Not gerät, müsse sich jedoch nicht um die Abstandsregeln sorgen, beruhigt Müller mit Blick auf die Rettungsschwimmer.

Zwei gute Nachrichten gibt es noch: Die Gastronomie hat geöffnet, so dass Pommes und Pizza für die Gäste gesichert sind. Auf der Wiese können sich die Schwimmer zudem frei aufhalten: „Wir haben uns dagegen entschieden, die Liegewiese zu parzellieren. Wir gehen davon aus, dass sich die Besucher dort gut verteilen“, berichtet Reiner Brill, Leiter des Geschäftsbereichs Sport. Lediglich einzelne Bereiche sind gesperrt: Die Sportfelder und die Eichen, letztere aus Angst vor dem Eichenprozessionsspinner.

Für die ersten zehn Tage hat die Stadt bislang insgesamt knapp 1000 Karten verkauft. „Wir hoffen natürlich auf einen Anstieg“, sagt Müller.

Zahlen und Fakten zur Freibad-Eröffnung VW-Bad: Das Bad ist unter der Woche von 6 bis 20 Uhr geöffnet, in dieser Zeit gibt es insgesamt vier Zeitslots für Schwimmer. Am Wochenende und an Feiertagen öffnet das Bad erst um 9 Uhr, das erste Zeitfenster zum Schwimmen entfällt. Insgesamt dürfen sich maximal 250 Besucher zeitgleich im Bad aufhalten. Kosten: Erwachsene 3,70 Euro, Kinder und Jugendliche 1,60 Euro. Freibad Fallersleben: Es gelten die gleichen Öffnungszeiten, wie im VW-Bad. Insgesamt dürfen sich maximal 210 Besucher zeitgleich im Bad aufhalten. Kosten: Erwachsene 3,70 Euro, Kinder und Jugendliche 1,60 Euro. Freibad Almke: Das Bad ist von Montag bis Sonntag von 9 bis 19 Uhr geöffnet, in dieser Zeit gibt es drei Zeitfenster zum Schwimmen. Insgesamt dürfen sich maximal 80 Besucher gleichzeitig im Bad aufhalten. Kosten: Erwachsene 3,20 Euro, Kinder und Jugendliche 1,05 Euro. Wasserpark Hehlingen: Der Wasserpark ist von Freitag bis Sonntag von 12 bis 19 Uhr geöffnet, in dieser Zeit gibt es zwei Zeitslots zum Spielen. Insgesamt dürfen sich maximal 25 Kinder und 50 Erwachsene gleichzeitig im Park aufhalten. Kosten: 2,10 Euro.

Lesen Sie auch:

Von Melanie Köster