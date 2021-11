Wolfsburg

Neue Corona-Regeln machen auch vor der Blutspende nicht halt: Ab Montag benötigen Blutspenderinnen und Blutspender einen 3G-Nachweis. Geimpft, genesen oder getestet – am Eingang müssen die Spenderinnen und Spender ihren Beleg vorzeigen. Und auch sonst hat sich durch Corona einiges bei den Blutspenden verändert.

Wegen der hohen Infektionszahlen gilt ab Montag beim Blutspenden die 3G-Regel. Das teilte der Blutspendedienst der Landesverbände des Deutschen Roten Kreuzes Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Oldenburg und Bremen (NTSOB) mit. Zutritt erhalten nur Menschen, die den Status geimpft, genesen oder getestet nachweisen können. Vor Ort gebe es keine Möglichkeit, sich testen zu lassen.

Eva Horstmann vom Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Fallersleben hofft, dass sich die neue Regel nicht zu sehr auf den Spendebereitschaft auswirkt. „In den letzten Monaten hatten wir weniger Blutspenden, wir hoffen, dass die Leute zum Ende des Jahres nochmal kommen und Spenden“, sagt sie. Manche Spender gehen auch vor Ort verloren: „Damit drinnen der Sicherheitsabstand gewahrt bleibt, müssen unsere Spender draußen warten – jetzt bei der Kälte gehen natürlich auch einige wieder.“ Ohne Termin belaufe sich die Wartezeit üblicherweise auf 15 Minuten. „Die Möglichkeit, einen Termin zu machen, haben bisher nur wenige Besucher genutzt“, so Horstmann. Über die Blutspende-App können sich Besucher vorab einen Termin buchen. Die Anwendung gibt es im App-Store und im Google Play Store.

Blutspende unter Corona-Bedingungen: Ab Montag gilt bei den Terminen 3G. Quelle: DRK

Infobox: Hier können Sie in Wolfsburg Blut spenden

Aktuelle Termine zur Blutspende in Wolfsburg Grundsätzlich kann jeder gesunde Mensch, der sich fit fühlt, mehr als 50 Kilogramm wiegt und älter als 18 Jahre alt ist, zur Blutspende gehen. In Wolfsburg geht das wieder an den folgenden Terminen: Mittwoch, 8. Dezember 2021, 15 bis 19 Uhr: Sporthalle Am Wasserturm, Mörser Straße 48, Ehmen Freitag, 17. Dezember 2021, 12.30 bis 17 Uhr: DRK Kreisverband, Walter-Flex-Weg 10, Steimker Berg, Bitte hier Termin reservieren! Donnerstag, 30. Dezember 2021, 12.30 bis 17 Uhr: DRK Kreisverband, Walter-Flex-Weg 10, Steimker Berg Sonntag, 2. Januar 2022, 11 bis 15 Uhr: DRK Kreisverband, Walter-Flex-Weg 10, Steimker Berg Montag, 3. Januar 2022, 14 bis 19.30 Uhr: Heidgartenschule Vorsfelde, Zum Heidgarten 42, Vorsfelde Donnerstag, 6. Januar 2022, 16 bis 19.30 Uhr : Sportzentrum Nordsteimke, Steinbeker Straße 35, Nordsteimke Mittwoch, 12. Januar 2022, 15.30 bis 19.30 Uhr: Sportzentrum Mörse, Mehrzweckhalle, Hattorfer Straße 14, Mörse Montag, 17. Januar 2022, 15 bis 19 Uhr: Mehrzweckhalle, Neue Straße, 38444 Heiligendorf

Neue Aufgaben durch Corona

Bei den Blutspenden arbeiten ehrenamtliche Helfer der Ortsvereine mit – sie kümmern sich um alle organisatorischen Dinge vor Ort. Zum Beispiel die Registrierung als Spender und die Ausgabe der Spenderbögen. „Früher haben wir auch noch ein Buffet für die Spender aufgebaut, aber das ist durch Corona nicht mehr möglich“, so so Jürgen Teichmann, erster Vorsitzender des DRK Ortsvereins Wolfsburg-Mitte. Stattdessen kontrollieren die ehrenamtlichen Helfer jetzt die Maskenpflicht oder messen Fieber. Und neuerdings überprüfen sie auch die 3G-Nachweise der Besucher. Gibt es dadurch längere Wartezeiten? „Wir versuchen die Situation zu entzerren, indem wir Termine anbieten“, sagt Teichmann dazu.

Strengere Regeln, weniger Blutkonserven

Neben 3G müssen Spender noch einiges beachten: Ins Gebäude geht es nur mit FFP2-Maske – wer sich nicht gesund und fit fühlt, darf das Gebäude nicht betreten. Am Eingang stehen Desinfektionsstationen für die Hände bereit, außerdem wird die Temperatur jedes Blutspenders wird gemessen. Drinnen gilt natürlich Sicherheitsabstand – auch die Spendeliegen stehen ausreichend weit auseinander. Um Warteschlangen zu vermeiden, empfiehlt der DRK Blutspendedienst, einen Termin zu machen. Auch wenn das Spenden durch Corona umständlicher geworden ist, kommt es umso mehr auf jeden einzelnen Spender an: „Die Versorgungslage mit Blutpräparaten war in den letzten Wochen sehr angespannt. Wir appellieren weiterhin an jeden Menschen, dem es möglich ist, zur Blutspende zu gehen“, sagt Markus Baulke, Sprecher des DRK-Blutspendedienstes NTSOB.

Von Niklas Jan Engelking