Corona: Diese Einschränkungen gibt es aktuell an Wolfsburger Kitas und Schulen

Wolfsburg

Wegen Corona kommt es laut Gesundheitsamt der Stadt Wolfsburg an einigen Kitas und Schulen zu folgenden Einschränkungen:

In der Städtischen Kita an den Teichen stehen die drei betroffenen Kindergartengruppen nicht mehr unter Quarantäne. Die „Schmetterlingsgruppe“ im Kinder- und Familienzentrum Vorsfelde steht ebenfalls nicht mehr unter Quarantäne. Gleiches gilt für die drei betroffenen Krippengruppen in der Städtischen Kita in der City.

Die „Giraffengruppe“ in der Kita St. Elisabeth bleibt bis einschließlich 1. Dezember geschlossen. Die Krippengruppe „Raupen“ ist bis zum 2. Dezember dicht. Die Kindergartengruppe „Hasen“ in der Kita St. Petrus steht nicht mehr unter Quarantäne. In der DRK Kita Heiligendorf ist die Kindergartengruppe „Hasengruppe“ bis zum 2. Dezember geschlossen. Die weiteren Gruppen befinden sich im „Szenario B“.

Der vierte Jahrgang der Grundschule Wendschott befindet sich in Quarantäne, vier weitere Klassen befinden sich im Distanzlernen – beide Maßnahmen gelten bis einschließlich 3. Dezember. Für alle anderen gilt Wechsel-Unterricht. In der Grundschule am Drömling, Standort Altstadt, ist die Klasse 3a in Quarantäne. Die gesamte Grundschule Regenbogen befindet sich im Szenario B. Die Grundschule Heidgarten bleibt bis 27. November komplett geschlossen.

Alle Klassen der Grundschule Schunterwiesen in Hattorf bleiben bis einschließlich 2. Dezember im Distanzlernen. Danach ist für alle Klassen Wechsel-Unterricht geplant. Der zweite Jahrgang der Waldschule Eichelkamp ist bis einschließlich 4. Dezember in Quarantäne. Die Klasse 5b der Hauptschule Vorsfelde ist bis zum 2. Dezember in Quarantäne. Der 13. Jahrgang des Gymnasiums der Eichendorffschule befindet sich bis einschließlich 2. Dezember in Quarantäne. Alle anderen Klassen und Jahrgänge sind im Szenario B.

