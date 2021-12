Wolfsburg

Die Präsenzpflicht an Schulen wird aufgehoben: Eltern können ihre Kinder vom 20. bis 22. Dezember wegen Corona vom Unterricht befreien. Wolfsburger Lehrer erklären, wie die Kinder, die zu Hause bleiben, die Schulaufgaben erhalten und eine Schülerin vom THG erzählt, warum sie in die Schule geht.

316 Kinder besuchen die Grundschule am Drömling in Vorsfelde. Nach Angaben des Schulleiters Tim Brückner wurden 35 Kinder vom Unterricht abgemeldet. „Das Aussetzen der Präsenzpflicht war das zu erwartende Kompromissangebot für Eltern, die sich um ein infektionsfreies Weihnachtsfest große Sorgen gemacht haben“, sagt Brückner.

Wolfsburger Schüler werden nicht wie im Lockdown begleitet

Allerdings glaube er nicht, dass diese Maßnahme einen positiven Einfluss auf das Infektionsgeschehen in der fraglichen Altersklasse haben werde. Dafür seien drei Tage zu wenig. „Das wäre bei einem generellen Distanzlernen genauso“, erklärt der Grundschullehrer.

Aussetzen der Präsenzpflicht: Die Schüler der Grundschule am Drömling werden zu Hause nicht wie im Lockdown begleitet. Für die Kinder in der Schule bereiten die Lehrkräfte einen schönen Jahresabschluss vor, erklärt Schulleiter Tim Brückner (rechts). Quelle: Ulrich Perrey/

Die Lehrkräfte würden für die Kinder in der Schule einen schönen Jahresabschluss vorbereiten. „Kinder, die von der Präsenzpflicht befreit sind, erfahren welche Unterrichtsinhalte sie zuhause bearbeiten müssen, sie werden dabei aber nicht wie im Lockdown begleitet“, betont Brückner.

THG-Schülerin entscheidet sich für den Präsenzunterricht

An der Leonardo-da-Vinci Grundschule wurde die Hälfte der 180 Schüler vom Unterricht abgemeldet. „Eine einheitliche Vorgabe vom Kultusministerium wäre besser gewesen. Die Entscheidung wird wieder auf die Eltern abgewälzt, dabei sind sie oft verunsichert“, sagt Schulleiterin Bianca Manusch. Mit den Kindern in der Schule werde an bekannten Inhalten gearbeitet. Schüler, die vom 20. bis 22. Dezember zu Hause bleiben, würden Aufgaben zum Üben und Vertiefen erhalten.

Deike Peters geht in die 12. Klasse des Theodor-Heuss-Gymnasium. Die 18-Jährige wird nächste Woche zur Schule gehen, da sie Weihnachten im „kleinen Kreis feiern“ wird. „Die Regelung ist sinnvoll, da Schüler sich und ihre Familie schützen können, ohne dass es negative Auswirkungen wie beispielsweise Fehltage für die Person gibt. Andererseits werden einige im privaten Bereich wahrscheinlich nicht zwingend Aktivitäten mit Ansteckungsquellen vermeiden“, erläutert Peters.

Gewerkschaften kritisieren das Aussetzen der Präsenzpflicht

Die Lehrergewerschaft VBE kritisiert das Aussetzen der Präsenzpflicht. „Die jetzt beschlossene Lösung ist die schlechteste aller Möglichkeiten“, teilte der VBE-Landesvorsitzende, Franz-Josef Meyer, mit.

Die Bildungsgewerkschaft GEW und die Lehrergewerkschaft VBE kritisieren das Aussetzen der Präsenzpflicht. Sie hätten sich vorgezogene Weihnachtsferien und somit leere Klassenzimmer gewünscht. Quelle: Sebastian Gollnow (dpa/Archiv)

Die Bildungsgewerkschaft GEW beanstandet, dass die Regelungen „reichlich spät“ kamen. Vorgezogene Weihnachtsferien wären eine Möglichkeit gewesen, alle Beteiligten in den Schulen besser vor Corona zu schützen, betont der kommissarische Landesvorsitzende Holger Westphal. „Die Aufhebung der Präsenzpflicht macht den Lehrkräften mehr Arbeit, was wir angesichts der ohnehin bestehenden Überlastung scharf kritisieren“, sagt Westphal.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig