Corona: Das rät eine Wolfsburger Tierärztin Hunden- und Katzenbesitzern

Wolfsburg

Allein in Wolfsburg sind 5572 Hunde registriert. Viele ihrer Besitzer sind in Zeiten von Corona verunsichert: Übertragen die Vierbeiner das Virus auf den Menschen - und umgekehrt? Und was muss beim Tierarztbesuch beachtet werden? Die WAZ sprach mit der Wolfsburger Tierärztin Susanne Schüler und Jenny Bastian von der Tierhilfe Wolfsburg.

Tierärztin: Viele Besitzer sind in Zeiten von Corona besorgt

„Ich bekomme derzeit zahlreiche Anfragen von Besitzern“, sagt die Veterinärmedizinerin. Sie praktiziert seit knapp 14 Jahren in Wolfsburg. Viele seien besorgt, dass sie sich bei ihrem Tier anstecken oder ihre Tiere erkranken. Komplett ausschließen kann Schüler das nicht, wissenschaftlich sei das nicht komplett widerlegt. „Bislang wird jedoch davon ausgegangen, dass die Tiere bei der Verbreitung des Virus keine Rolle spielen“, so Schüler.

Corona-Viren gibt es auch bei Hunden und Katzen

Es gebe zwar Tiere, die an Corona erkranken, dabei handele es sich jedoch um eine andere Mutation von Covid-19. „Bei Hunden und Katzen verursachen sie eine leichte Durchfallerkrankung“, sagt die Wolfsburgerin. Bei einem Hund in China sei jedoch Covid-19 in sehr geringen Mengen nachgewiesen gewiesen worden. Allerdings sei das Virus ausschließlich in den Schleimhäuten nachgewiesen und der Hund habe keine Symptome gezeigt.

Das empfiehlt die Tierärztin

Die Tierärztin gibt in ihrer Praxis Handlungsempfehlungen: „Regelmäßig Hände waschen und darauf verzichten mit dem Tier in einem Bett zu schlafen“, sagt Schüler. Ebenso sollte ein Kontakt mit dem Speichel des Tieres vermieden werden.

Tierhilfe: Vermittlungsstopp für Hunde und Katzen

Jenny Bastian, stellvertretende Vorsitzende der Tierhilfe Wolfsburg berichtet: „In unserer Einrichtung wurden bislang noch keine Tiere aufgrund von Corona abgegeben. Allerdings habe ich das von anderen Tierschutzvereinen schon gehört.“ Doch auch die Tierhilfe muss derzeit mit Einschränkungen ihre Arbeit fortführen. Für ihre drei Hunde und zehn Katzen gibt es einen Vermittlungsstopp. Auch auf Vor- und Nachkontrollen bei neuen Tierbesitzern verzichtet die Tierhilfe derzeit. „Wir lassen uns Videos und Fotos von den Tieren in ihrem neuen zu Hause zuschicken.“

Praxisteam arbeitet mit Visieren als Schutz vor Ansteckung

Auch in der Praxis von Schüler gibt es derzeit besondere Sicherheitsvorkehrungen: Die Mitarbeiter tragen ein Visier, das sonst nur bei Zahnbehandlungen im Einsatz ist. Tierärzte und Tierarzthelfer arbeiten in Teams im Schichtdienst. In der Praxis dürfen sich nicht mehrere Besitzer gleichzeitig aufhalten. Bevor die Tiere in der Praxis vorgestellt werden, müssen telefonisch Termine vereinbart werde. Und vor dem Betreten der Räume müssen sich Tierbesitzer die Hände desinfizieren. „Die Praxis hat aber – bis auf eine Woche in den Osterferien – regulär geöffnet“, so die Veterinärmedizinerin.

Von Nina Schacht