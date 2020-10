Wolfsburg

Die City-Galerie reagiert auf die steigenden Corona-Zahlen in Wolfsburg: Seit rund zehn Tagen gilt die Maskenpflicht in der gesamten Galerie und nicht mehr nur in den Geschäften. Darüber hinaus hat das Shopping-Center seine Belüftung verbessert.

Die Lüftung der City-Galerie pustet jetzt ausschließlich frische Luft durch das Center

„Wir haben unsere Belüftung so umgestellt, dass wir jetzt 100 Prozent Frischluft im gesamten Center haben. Zuvor hatten wir einen Mix aus verbrauchter Luft und frischer Luft“, berichtet Center-Manager Marvin Schaber. Durch die Umstellung der Lüftungsanlage kann die City-Galerie Aerosole in der Luft minimieren, von denen laut Wissenschaftlern eine erhebliche Infektionsgefahr ausgeht.

Center-Manager Marvin Schaber: „Wir haben unsere Belüftung so umgestellt, dass wir jetzt 100 Prozent Frischluft im gesamten Center haben.“ Quelle: Boris Baschin

Neben der frischen Luft, setzt die City-Galerie seit rund zehn Tagen eine strengere Maskenpflicht um: Während im Sommer eine Maske nur in den Geschäften und nicht auf den Gängen des Shopping-Centers vorgeschrieben war, ist sie jetzt wieder in der gesamten Galerie Pflicht. Aber: „Auch als nur eine Empfehlung galt, haben sich 80 bis 90 Prozent der Besucher mit einer Maske im Center aufgehalten“, betont Schaber.

Die City-Galerie sieht sich hinsichtlich ihres Hygienekonzeptes gut aufgestellt

Der Center-Manager sieht die City-Galerie gut aufgestellt und will an den bisherigen Regeln nichts ändern: „Wir haben die Vorgaben, die uns im März auferlegt wurden, nie unterbrochen.“ Zum Hygienekonzept gehört, dass in der gesamten Galerie der Mindestabstand gilt, außerdem markieren Schilder auf dem Fußboden die vorgegebene Laufrichtung. An den Eingängen stehen Spender, die die Besucher zur Handdesinfektion nutzen können. Darüber hinaus reinigen die Mitarbeiter alle „Touch Points“ und daher die Flächen, die viele Besucher berühren, wesentlich häufiger.

In den kleineren Shops des Centers wird die maximale Anzahl an Kunden in den kommenden Wochen wieder eine wichtigere Rolle spielen. Schaber hat jedoch mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft keine Sorgen, dass eine Begrenzung der Besucherzahlen für die gesamte Galerie notwendig sein könnte: „Die Besucher verteilen sich gut über den Tag.“ Das gelte auch für Tage mit höheren Frequenzen, wie zum Beispiel verkaufsoffene Sonntage.

