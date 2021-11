Corona: Das könnte das neue Infektionsschutzgesetz für Wolfsburg bedeuten

Wolfsburg

Wie lässt sich die vierte Corona-Welle am besten bremsen? Über diese Frage diskutieren derzeit Politikerinnen und Politiker auf Landes- und Bundesebene. Die WAZ erklärt, welche Maßnahmen zur Debatte stehen und wie sie sich auf Wolfsburg auswirken könnten.

Wo steht Wolfsburg aktuell?

Am Dienstag ist die Inzidenz auf 154,2 gesunken. Das Robert-Koch-Institut meldete eine Neuinfektion. Gleichzeitig verschärft sich aber die Lage auf der Intensivstation des Wolfsburger Klinikums. Dort liegt seit Dienstag eine sechste Person mit Covid-19 auf der Intensivstation. Rund 26 Prozent der Betten sind mit Corona-Patienten belegt.

Schon seit einigen Wochen gelten in der VW-Stadt die niedersächsischen Regeln für Kommunen mit einer Inzidenz über 50. Aktuell müsste für weitere Verschärfungen die landesweite Hospitalisierungsrate über sechs steigen. Sie gibt an, wie viele Personen in Niedersachsen neu mit Corona ins Krankenhaus gekommen sind. Am Dienstag lag sie bei 4,7 (Vortag: 4,5).

Das Wolfsburger Klinikum: Hier sind mittlerweile sechs Personen mit Covid-19 auf der Intensivstation. Quelle: Roland Hermstein

Was hat es mit dem neuen Infektionsschutzgesetz auf sich?

Am Donnerstag will der Bundestag über eine weitere Änderung des Infektionsschutzgesetzes abstimmen. Der Hintergrund: Am 25. November soll die „epidemische Lage nationaler Tragweite“ auslaufen. Ein Maßnahmenpaket der Ampel-Parteien soll sicherstellen, dass auch nach diesem Tag Maßnahmen zum Schutz vor dem Corona-Virus aufrecht gehalten werden können. SPD, Grüne und FDP haben am Montag ihre Ideen dazu nochmal verschärft. Das Gesetz soll eine Reihe von Möglichkeiten bieten, die die Bundesländer dann umsetzen können.

Kommt 3G in Wolfsburgs Bussen und Bahnen?

Der Entwurf der möglichen Koalitionspartner sieht auch eine 3G-Pflicht im öffentlichen Personennahverkehr vor. Die Deutsche Bahn zeigte sich in einer ersten Reaktion offen für das Vorhaben. Der Fahrgastverband „Pro Bahn“ bezweifelt hingegen, dass eine entsprechende Pflicht umsetzbar wäre. Die Wolfsburger Verkehrs-GmbH (WVG) äußerte sich bis Dienstagabend noch nicht auf eine entsprechende Nachfrage der WAZ.

3G im Bus? Geht es nach den Ampel-Parteien, könnte das bald Realität werden. Quelle: Britta Schulze

Wie sieht es mit einer 3G-Pflicht am Arbeitsplatz aus?

Die Ampel-Parteien wollen neben einer weitestgehenden Rückkehr zur Home-Office-Pflicht auch eine 3G-Pflicht am Arbeitsplatz einführen – wer ins Büro möchte, müsste dann geimpft, genesen oder getestet sein. Die Regel soll vorerst bis zum 19. März 2022 gelten. Volkswagen hatte sich gegenüber der WAZ schon in den vergangenen Tagen zu einer möglichen 3G-Regel geäußert: Auf Eigeninitiative werde VW sie aller Voraussicht nach nicht einführen. Sollte das Land eine entsprechende Vorgabe machen, müsste das Unternehmen aber reagieren. Der Automobilkonzern hat zudem bereits Erfahrung mit 3G: Bei VW-Tochter MAN müssen Mitarbeitende aufgrund der bayrischen Corona-Vorgaben bereits geimpft, genesen oder getestet sein, wenn sie an ihren Arbeitsplatz kommen möchten.

3G am Arbeitsplatz? VW will die Regel voraussichtlich nur dann einführen, wenn sie vom Land vorgeschrieben wird. Quelle: Roland Hermstein

Wie geht es für Gastronomie und Einzelhandel weiter?

Eine flächendeckende Schließung von Restaurants und Geschäften soll es gemäß dem neuen Entwurf für das Infektionsschutzgesetz nicht mehr geben. Allerdings gibt es in Restaurants in Niedersachsen schon jetzt die 2G-Option. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat vor einigen Tagen zudem angekündigt, die 2G-Regelung noch ausweiten zu wollen. Denkbar scheint auch, dass in einigen Bereichen künftig 2G+ gelten könnte: Gäste müssten dann zusätzlich zur Impfung oder Genesung noch einen negativen Test vorweisen.

Hoffnung für Wolfsburgs Gastronomen: Eine flächendeckende Schließung der Restaurants soll es nicht mehr geben. Quelle: Roland Hermstein

Was ist mit Kontaktbeschränkungen?

Kontaktbeschränkungen sollen auch mit der neuen Fassung des Infektionsschutzgesetzes möglich bleiben. Sie sollen laut Grünen-Chef Robert Habeck in erster Linie Ungeimpfte betreffen. Ausgangssperren oder Reisebeschränkungen sollen mit der neuen Fassung des Gesetzes nicht mehr möglich sein.

Kommt eine Impfpflicht?

Eine Impfpflicht ist nicht Teil des neuen Infektionsschutzgesetzes. Die Ampel-Parteien diskutieren sie jedoch für bestimmte Berufsgruppen. Betreffen könnte sie unter anderem Pflegekräfte. Ulrich Lilie, Präsident der Diakonie, die in Wolfsburg mehrere Heime betreibt, befürwortet eine Impfpflicht: „Alle Beschäftigten, die in Gesundheits- oder Pflegeeinrichtungen Kontakt mit Patientinnen und Patienten haben, müssen geimpft sein“, forderte er bereits vor einigen Tagen.

DRK-Vorstand Thorsten Rückert ist hingegen grundsätzlich gegen eine Impfpflicht, auch aufgrund von Erfahrungen in den eigenen Pflegeheimen. „Ich glaube weiterhin an die Einsicht aller Mitbürgerinnen und Mitbürger, dass die Impfung der einzige Weg aus der Pandemie ist.“

DRK-Vorstand Thorsten Rückert: „Die Impfquote bei den Beschäftigten beträgt rund 85 Prozent.“ Quelle: Roland Hermstein

Um Impfskeptiker zu erreichen, bedürfe es weiter einer Aufklärungsarbeit anhand von Zahlen, Daten und Fakten sowie 2G-Regeln. Rückert berichtet: „Wir haben intern verschiedenste Aufklärungsangebote gemacht und unsere Impfquote bei den Beschäftigen aller Bereiche beträgt rund 85 Prozent und auch die Booster-Angebote werden sehr gut angenommen.“ Eine Impfpflicht sollte nur als Ultima Ratio eingesetzt werden.

Von Melanie Köster