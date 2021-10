Wolfsburg

Ganz ohne Maske und Abstand in Restaurants, Clubs, Kinos oder ins Theater gehen: Das erlaubt die neue 2G-Regel. Allerdings: Diese Freiheit gibt es bislang nur für Geimpfte und Genesene. Und nur in einigen Bereichen in Wolfsburg. Gastronomen und Veranstalter können sich aussuchen, ob sie das Modell nutzen oder nicht. Wo kommt es bisher zum Einsatz und was gilt generell in Wolfsburg? Die WAZ hat sich einmal umgehört.

„Gastronomen stehen vor einem Fragezeichen“

Melanie Perricone ist Dehoga-Kreisvorsitzende. Sie bemerkt Unsicherheit bei den örtlichen Gastronomen. „Die Wolfsburger Gastronomen reagieren auf das Angebot der neuen 2G-Regel noch eher verhalten“, so Perricone. Ein Grund sei, dass neben den Gästen auch die Mitarbeiter geimpft oder genesen sein müssten. „Aber auch weil die Infektionszahlen runtergehen, stehen viele vor einem Fragezeichen“, so Perricone. Das liegt an der unterschiedlichen Haltung der Gäste. „Während die einen froh sind, wieder ohne Maske zusammensitzen zu können, haben die anderen Angst, in ein Restaurant ganz ohne Masken und Abstand zu gehen“, sagt sie.

Dehoga-Kreisvorsitzende Melanie Perricone Quelle: Britta Schulze

Was gilt in den Schwimmbädern und im Scharoun-Theater?

Im Badeland, im Hallenbad Sandkamp und im Lehrschwimmbecken Heiligendorf haben seit dem 1. Oktober hingegen nur noch geimpfte und genesene Personen Zutritt. Die Stadt wendet die 2G-Regel an, um wieder höhere Besucherzahlen zu ermöglichen.

Scharoun-Theater lässt wieder mehr Besucher zu

So auch das Scharoun-Theater: „Wir bleiben vorsichtig und tasten uns Stück für Stück an höhere Besucherzahlen heran, sodass die Zuschauer sich ohne Bedenken wieder an die unbekannte Nähe gewöhnen können“, sagt Sprecher Christian Mädler. Er ergänzt: „Im Theater können dabei alle Abstände gewahrt werden.“

Theater-Sprecher Christian Mädler Quelle: Britta Schulze

Das gilt in Wolfsburger Kinos

Die Kinos gehen bislang anders vor: Im Delphin-Palast müssen die Gäste weder einen Nachweis noch einen Test vorzeigen. „Sollte die Inzidenz wieder steigen, gilt 3G“, sagt ein Mitarbeiter auf WAZ-Anfrage. Das bedeutet nur Geimpfte, Genesene und Getestete haben Einlass. Auch im Cinemaxx ist zurzeit kein 3G-Nachweis notwendig. Im Metropol in Fallersleben gilt nach wie vor die 3G-Regel.

Das gilt in Autostadt und Kunstmuseum

Das Kunstmuseum hat die 3G-Regel abgeschafft. „Da die Inzidenz unter 50 ist, gilt bei uns zurzeit keine Regel, aber natürlich gibt es Abstands- und Maskenpflicht“, sagt eine Sprecherin. Ein Besuch in der Autostadt geht zurzeit ebenfalls ohne einen 3G-Nachweis, außer bei Fahrangeboten: Wer zum Beispiel über den Geländeparcours sausen oder eine Probefahrt machen will, braucht Impfnachweis, Genesenenzertifikat oder einen negativen Corona-Test. Sowohl Schnelltest als auch PCR-Test ist möglich.

Das gilt in den Fitnessstudios

Trotz niedriger Inzidenzen: Aufs Laufband oder die Hantelbank geht es bei den Fitnessstudios McFit und Fitnessland nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete. Im Injoy entfällt die 3G-Pflicht seit Oktober.

Von Niklas Engelking