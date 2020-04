Corona: Darum ist die Isolation für die Selbsthilfegruppen besonders schlimm

Wolfsburg

Mit Gleichgesinnten sprechen und sich Mut machen – das steht bei den Wolfsburger Selbsthilfegruppen der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (KISS) in der Saarstraße des Paritätischen im Mittelpunkt. Doch wegen Corona dürfen sich die Betroffenen nicht mehr persönlich treffen. Damit trotzdem ein Dialog stattfindet, wird gechattet und telefoniert.

In Wolfsburg gibt es rund 100 Selbsthilfegruppen, 50 davon treffen sich regelmäßig in der Saarstraße 10a bei KISS. Die meisten Betroffenen treffen sich seit längerer Zeit, sodass sie ihre Kontaktdaten ausgetauscht haben und sich auch während der Isolation am Telefon austauschen können.

Symptome werden stärker

„Das ist nicht dasselbe wie das Treffen im gewohntem Rahmen, aber eine Notlösung, die genutzt werden muss“, sagt KISS-Leiter Axel Pieper. Sollten die Gespräche komplett wegfallen, könnten bestimmte Symptome bei Angst oder Depressionen noch stärker auftreten. „Einige nehmen die Einsamkeit konkret wahr, bei anderen könnten sogar Selbstmordgedanken auftreten“, erklärt der Sozialpädagoge.

Selbst wenn die Betroffenen nicht alleine wohnen, stelle der Partner keinen Ersatz für die Selbsthilfegruppe dar. „Die Gruppe ist ein Ventil, die beruhigt und immer zuhört. Einem Partner könnte das zu viel werden und dies führt zu Stress und Streit“, so Pieper. Deshalb ist der Griff zum Telefon eine gute Lösung, um eine harmonische Beziehung zu erhalten.

Neue Selbsthilfegruppe

Allerdings können nicht alle diese Methode anwenden. Die Asthma-Selbsthilfegruppe „Gut bei Puste“ hat sich im Februar zum ersten Mal getroffen. Dann kam Corona und die Risikopatienten haben schon vor den Kontaktbeschränkungen beschlossen, sich nicht mehr zu sehen.

Telefonberatungen: Bei der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (KISS) ist Leiter Axel Pieper weiterhin zu erreichen. Quelle: Roland Hermstein

Da die Kontaktdaten noch nicht ausgetauscht wurden, können die Mitglieder nicht mit Gleichgesinnten telefonieren oder chatten. „Wir wollen mit dem Angebot nochmal starten und hoffen, dass alle Interessierten wieder kommen“, merkt der 48-jährige Leiter an.

KISS bietet Telefonberatung an

Doch nicht nur die Selbsthilfe-Teilnehmer telefonieren, auch die Kontakt- und Informationsstelle in der VW-Stadt ist telefonisch weiterhin zu erreichen. Die Telefonberatung ist für alle Menschen da, nicht nur für Selbsthilfe-Mitglieder. „Wie viele andere Einrichtungen in Wolfsburg wollen wir auch verstärkt die Beratung anbieten, und die zahlreichen Anrufe zeigen die Notwendigkeit“, betont Pieper.

Die Telefonberatung von KISS ist unter Telefon (0 53 61) 29 50 50 zu erreichen. Verlässliche Sprechzeiten sind von Montag bis Mittwoch von 9 bis 12 Uhr und am Donnerstag von 14 bis 17 Uhr.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig