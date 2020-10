Wolfsburg

Was wir lange ahnten und befürchteten, ist jetzt Gewissheit: Die Corona-Pandemie lässt sich nur wieder unter Kontrolle bringen, wenn wir alle zu Opfern bereit sind. Erneut und immer noch, muss man wohl sagen. Für einige werden diese Opfer sehr groß sein, es wird um ihre Existenz gehen, um die Frage, wovon sie demnächst ihre Miete bezahlen sollen. Vor allem für die Gastronomen in unserer Region werden die nächsten Wochen sehr hart, denn sie müssen wie schon einmal im Frühjahr ihre Lokale schließen und hoffen, dass genügend Gäste Essen zum Mitnehmen bestellen, damit wenigstens ein bisschen Geld in die Kasse kommt – die laufenden Kosten müssen ja weiter bezahlt werden.

Vieles wird in diesem Winter nur mit großen Einschränkungen möglich sein

Aber es geht nicht allein um wirtschaftliche Not, sondern auch um ganz persönlichen Kummer, den uns die erzwungene Distanz zu unseren Liebsten bereitet. Es ist schwer auszuhalten, bei einer Beerdigung die Trauernden nicht mal umarmen zu dürfen, es schmerzt, die betagten Eltern nur in mindestens zwei Metern Entfernung sehen und keinesfalls berühren zu können. Eigentlich beginnt jetzt der Teil des Jahres, in dem Familien sich versammeln, Advent und Weihnachten miteinander feiern und sich (trotz aller Alltagsdifferenzen) vergewissern, wie wichtig diese Nähe ist. Vieles davon wird in diesem Winter 2020 nur mit großen Einschränkungen möglich sein.

Anzeige

Und dennoch sollte uns gerade die erzwungene Distanz Ansporn sein, im übertragenen Sinne noch weiter zusammenzurücken und dem Virus gemeinsam die Stirn zu bieten. Ob die verordneten Maßnahmen dabei immer genau ins Schwarze treffen, ist sicher diskussionswürdig. Man muss nicht mit allem einverstanden sein, was in Bundes- und Landesregierungen als unerlässlich betrachtet wird. Andererseits wird niemand ernsthaft wollen, dass im Wolfsburger Klinikum todkranke Patienten unversorgt auf dem Flur auf den Tod warten, weil die Klinik hoffnungslos überlastet ist unter dem Ansturm schwer kranker Corona-Opfer.

Die WAZ informiert Sie – aber sie unterhält und erfreut Sie auch

Also beißen wir noch mal die Zähne zusammen, setzen unsere Masken auf und sehen zu, dass wir selbst und die Menschen um uns herum möglichst unbeschadet durch die Krise kommen. Gehen zu unserem Lieblingslokal und holen uns ein schönes Mahl nach Hause. Treffen uns mit einem Freund zu einem Spaziergang mit reichlich frischer Luft zwischen uns, telefonieren jeden Tag mit unseren Eltern oder Großeltern, kaufen für sie ein oder helfen sonst, wo es nötig ist.

Die WAZ wird auch ihren Teil dazu beitragen. Vor allem halten wir Sie jederzeit auf dem Laufenden zur Corona-Entwicklung und allem, was sonst noch wichtig ist. Wir wollen Sie in den kommenden dunklen Wochen aber auch unterhalten und erfreuen, mit schönen, bunten, aufmunternden Geschichten und kleinen Aktionen für die Adventszeit. Das WAZ-Team hat sich viele schöne Ideen überlegt, um Sie auf andere, fröhlichere Gedanken zu bringen. Lassen Sie sich überraschen – vor allem aber: Halten Sie durch und bleiben Sie gesund!

Von Stefanie Gollasch