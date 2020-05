Trotz Corona: Besuche in Wolfsburger Seniorenheimen wieder möglich

Wolfsburg

Seit acht Wochen müssen Wolfsburger auf Besuche ihrer Angehörigen in Seniorenwohnheimen wegen der Corona-Pandemie verzichten. „Die alten Menschen leiden unter der Situation sehr“, sorgt sich Simone Loreit, deren Mutter im AWO-Seniorenwohnheim an der Goethestraße lebt. Die Heime taten ihr möglichstes, die Situation zu erleichtern. So erlaubte die Arbeiterwohlfahrt Besuche von Verwandten im Hof der Wohnanlage. Trotzdem: Loreit hofft, dass bald wieder Besuche auf dem Zimmer möglich sind – ihre Mutter feiert bald ihren 95. Geburtstag. Und tatsächlich wollen AWO, Diakonie und DRK wieder Besuche ermöglichen. Obligatorisch sind bei allen Konzepten Maskenpflicht, Desinfektionsmöglichkeiten und vor allem Abstand.

Behörden arbeiten an Rahmenkonzeption

Das Land Niedersachsen hatte zuletzt den Druck auf Pflegeheime erhöht, zum normalen Besucherverkehr zurückzukehren. Zwar gilt ein Besuchsverbot. Doch das Gesundheitsamt darf Ausnahmen zulassen, wenn die Einrichtung in einem Hygienekonzept nachweist, dass ein geschützter Kontakt möglich ist. Das Wolfsburger Gesundheitsamt, die Heimaufsicht und der Krisenstab entwickeln gerade gemeinsam eine Rahmenkonzeption. „Die Umsetzung erfolgt sobald wie möglich, je nach räumlicher Möglichkeit auch in der jeweiligen Einrichtung“, heißt es seitens der Stadt.

AWO erlaubt Besuche ab Mittwoch wieder

Die AWO hat für ihre Einrichtung an der Goethestraße bereits ein Hygienekonzept erstellt. Ab Mittwoch dürfen nach und nach wieder Besucher ins Haus. „Pro Bewohner wird eine Kontaktperson benannt, die nach voriger Anmeldung für eine Stunde unter strengen Auflagen zu Besuch kommen darf“, erklärt Leiter Christoph Grölz. Auch Besuche auf dem Zimmer sollen möglich sein.

Voraussetzung ist eine vorherige Einweisung: Umarmungen bleiben wegen der Abstandsregel tabu. Die Zimmertüre bleibt offen. Schutzmaske und Schutzkittel sind Pflicht – letzteren stellt die AWO. Durch die Voranmeldung und die Beschränkung der Besucherzahlen pro Wohnbereich will der Träger die Besuche steuern. „Es ist ein schmaler Grat – aber wir haben auch ein gewisses Vertrauen in das Verantwortungsbewusstsein der Angehörigen“, sagt Grölz.

Heime setzen auf gelenkte Besucherströme

Auch die Heime des DRK erlauben wieder Besuche. Die Konzepte orientierten sich an den jeweiligen baulichen Gegebenheiten, erklärt DRK-Vorstand Thorsten Rückert. „Kern der Konzepte aller unserer Einrichtungen ist ein sicherer und geleiteter Umgang mit den Besucherströmen“, erklärt Rückert. Für die Besuche sollen separate Bereiche wie Terrassen und Gärten genutzt werden. Ein Wegeleitsystem führt Besucher so, dass ein Kontakt nur zum besuchten Bewohner erfolgt.

Bauliche Anpassungen sorgen für das Einhalten der Abstände, eine Plexiglasscheibe soll einen zusätzlichen Tröpfchenschutz bieten. Personal begleitet die Besucher, die sich vorher anmelden müssen. „Die Besuche sind zeitlich begrenzt, damit möglichst schnell viele Bewohner wieder persönliche Kontakte zu Ihren Angehörigen haben können“, sagt Rückert. Die Maßnahmen wirkten eng gefasst, dienten aber dem Schutz aller Beteiligten. Ziel sei es, das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten.

Auch die Diakonie hat schon ein Konzept

Bei den Einrichtungen der Diakonie Wolfsburg sollen Treffen in Besuchsräumen möglich sein. Einen Termin gibt es noch nicht. Der Träger hat sein Konzept am Donnerstag dem Gesundheitsamt der Stadt vorgelegt.

„Wir haben für unsere verschiedenen Einrichtungen ein Rahmenkonzept für Besuchsregelungen aufgestellt – jede Einrichtung bestimmt, welche Örtlichkeiten sich dafür eignet“, erklärt Diakonie-Sprecherin Bettina Enßlen. Voraussetzungen sind unter anderem, dass der Raum groß genug ist und belüftet werden kann. Für jeden Bewohner wird eine Person für Besuche zugelassen. Es gibt eine Ersteinweisung, außerdem Fieberkontrollen und eine auszufüllende Selbsterklärung. Die Besuchszeiten legt jede Einrichtung für sich fest. „Das ist in einer kleinen Pflegestation natürlich leichter zu organisieren als etwa im Emmausheim mit 200 Plätzen“, sagt Enßlen.

„Es liegt an uns allen“

Loreit freut sich darauf, ihre Mutter bald wieder öfter besuchen zu können. Und sie hofft, dass die Menschen trotz zahlreicher Lockerungen nicht sorglos im Umgang mit dem Coronavirus werden. „Es liegt an uns allen, wie sich die Infektionszahlen entwickeln.“ Sonst drohe ein Aufflammen der Pandemie und damit der Verlust gerade neu gewonnenen Freiheiten für Senioren und Angehörige.

