Vor etwas über einem Jahr starben beim schlimmen Corona-Ausbruch im Wolfsburger Hanns-Lilje-Heim 47 Bewohnerinnen und Bewohner. Die Geschichte des Heimes löste deutschlandweit große Betroffenheit aus. Etwas mehr als ein Jahr später blicken Heimleiter Torsten Juch und Diakonie-Vorstand Ralf-Werner Günther im WAZ-Interview auf die schwierigen Tage im März und April 2020 zurück. Sie erzählen außerdem, wie es den Bewohnern und Mitarbeitern des Heimes heute geht.

Herr Juch, wie geht es den Bewohnern, die den Ausbruch miterlebt haben, heute?

Juch: Gut! Unsere Bewohner haben aufgrund ihrer demenziellen Erkrankung weniger Einschränkungen. Sie müssen keine Maske tragen und durften auch schon recht früh wieder Veranstaltungen in Kleingruppen machen. Sie haben keine Bewegungseinschränkungen und können sich hier im Haus und im Park frei bewegen. Daran, dass das Personal eine Maske trägt, haben sie sich gewöhnt. Das ist für sie mittlerweile völlig normal. Am Anfang war das natürlich nicht so, da hatten sie schon auch Angstgefühle.

Wie haben Sie trotz der Pandemie einen Alltag für die Bewohner geschaffen?

Juch: Das war am Anfang eine große Herausforderung. Die Mitarbeiter trugen blaue oder weiße Overalls und Masken. Sie dann nur über die Stimme zu erkennen, das ist für demenziell erkrankte Menschen schwer. Wir konnten aber nach vier Wochen die Anzüge ablegen und dann hat sich das Ganze normalisiert. Auch an die Corona-Tests haben sich die Bewohner gewöhnt, obwohl das am Anfang eine große Herausforderung war.

Wie sind sie damit umgegangen?

Juch: Mit Ruhe. Das muss wachsen und jetzt sind die Tests genauso Routine wie zum Beispiel das Duschen.

„Einige Bewohner haben sich leider demenziell stärker ins Negative entwickelt“

Wie geht es den Bewohnern, die an Corona erkrankt waren? Hat sich das die Erkrankung auf die Demenz ausgewirkt?

Juch: Ja. Es ist schon so, dass einige Bewohner sich leider demenziell stärker ins Negative entwickelt haben. Aber körperlich haben wir nicht solche Spätfolgen gesehen, wie man das in den Medien liest.

Herr Günther, Sie haben Ende März 2020 gesagt, dass die Zeit der Trauer nachgeholt werden müsse. War dafür inzwischen Zeit?

Günther: Wir haben im September für die Angehörigen einen Gottesdienst gefeiert. Nur für das Hanns-Lilje-Heim. Und die Aufarbeitung wird weitergehen. Wenn die Pandemie einmal vorbei ist, wird es noch Gelegenheiten geben, zu reflektieren.

Juch: Für jeden verstorbenen Bewohner wurde ein kleiner Gedenkstein gemacht, sie liegen hier im Garten. Außerdem haben wir einen Apfelbaum gepflanzt. Das hört sich vielleicht ein bisschen pathetisch an, aber es hieß bei Martin Luther, „wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen“. Deswegen ist es ein Apfelbaum geworden. Wenn wir ein bisschen mehr Luft haben, dann wird da auch noch eine kleine Stele oder etwas Ähnliches entstehen. Die Steine sind vergänglich, aber die Namen dürfen nicht vergänglich sein. Das gehört mit zu unserer Geschichte dazu.

„Ich kann einfach nur dankbar dafür sein, dass wir so tolle Mitarbeiter haben“

Wie präsent ist die Zeit rund um den Corona-Ausbruch noch für Sie?

Juch: Die ist immer präsent. Man wird das nie vergessen und das möchte ich auch nicht.

Günther: Natürlich ist die Zeit für mich genauso präsent. Aber aus einem anderen Grund. Weil ich gesehen habe, wie solidarisch die Mitarbeiter sowohl hier im Hanns-Lilje-Heim als auch in den anderen Heimen untereinander waren. Wie professionell sie gearbeitet haben und selbst als sie infiziert waren, noch arbeiten wollten. Ich kann einfach nur dankbar dafür sein, dass wir so tolle Mitarbeiter haben.

Wo Sie gerade die große Dankbarkeit den Mitarbeitern gegenüber ansprechen: Wie geht es ihnen heute?

Juch: Wie gesagt, die Präsenz bleibt. Aber wir haben jetzt keine Mitarbeiter, die aufgrund von dem Ausbruch unser Unternehmen verlassen haben. Bis auf eine Mitarbeiterin sind alle geblieben. Das zeigt, dass die Mitarbeiter gelernt haben mit der Pandemie-Situation, die wir ja jetzt noch haben, zu leben. Der Alltag hat sich dem angepasst.

Welche Unterstützung gab es in der schwierigen Zeit des Ausbruchs für die Mitarbeiter?

Juch: Auf jeden Fall waren das unsere Häuser untereinander. Dieser große Ausbruch wäre so alleine nicht zu stemmen gewesen. Außerdem hatten wir sehr große psychische Unterstützung durch Wolfsburg selber. Durch die Menschen hier. Am Anfang des Ausbruchs war das Hanns-Lilje-Heim ein bisschen negativ behaftet. Aber danach gab es großen Zuspruch vonseiten der Bevölkerung und auch von Unternehmen. Einfach nur, dass sie an uns gedacht haben, uns geschrieben oder uns angerufen oder für uns gespendet haben. Es gab auch Freiwillige, die gesagt haben, wir kommen jetzt hierher und helfen. Da war eine große Solidarität.

„Wir haben eine Gesellschaft erlebt, die zusammenhält“

Das Hanns-Lilje-Heim ging quer durch alle Medien. Haben Sie Angst, dass von den negativen Schlagzeilen etwas „hängen geblieben“ sein könnte?

Juch: Nein, das können wir ganz klar sagen. Wenn man hierherkommt und da steht ein Übertragungswagen vor dem Haus, das ist man natürlich nicht gewohnt. Da denkt man nach. Aber das hat keine nachhaltig negativen Auswirkungen gehabt. Wir haben weiterhin genau die gleiche Akzeptanz als spezialisierte Einrichtung für Demente wie vorher. Die Angehörigen vertrauen uns, dass wir den Bewohnenden ein liebevolles Zuhause geben.

Günther: Ich bin sehr dankbar für die Solidarität der Gesellschaft. Nicht nur gegenüber dem Hanns-Lilje-Heim, sondern den vulnerablen Gruppen insgesamt. Wir haben das hier am Beispiel Wolfsburg wirklich gesehen. Allen Unkenrufen zum Trotz. Wir konnten nicht feststellen, dass die Gesellschaft zerfällt. Wir haben genau das andere erlebt. Eine Gesellschaft, die zusammenhält und das finde ich sehr, sehr positiv.

Bis Januar lief das Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft, ehe es eingestellt wurde. Wie belastend war das für Sie?

Günther: Ich hätte mir gewünscht, dass das Robert Koch-Institut eine Untersuchung macht zu der Frage, wie Heime mit so einer Ausbruchssituation, so einer Pandemie umgehen können. Das kann ja durchaus nochmal passieren. Es war für uns schon etwas komisch, dass die Staatsanwaltschaft ermittelt hat. Letztendlich haben wir im Januar aber auch durch sie die Bestätigung dafür bekommen, dass wir alles richtig gemacht haben. Wir waren erleichtert, dass das Verfahren eingestellt worden ist.

„Alle Mitarbeiter haben sich davon angesprochen und getroffen gefühlt“

Inwiefern war das unter den Mitarbeitern ein Thema?

Juch: Das war ein Thema. Es war, wie Herr Günther bereits gesagt hat, ein komisches Gefühl. Wenn man jeden Tag hierherkommt in dieser Situation und den Menschen helfen will und dann kommt so etwas von außen, dann ist das für die Mitarbeiter ein Gesprächsthema. Alle haben sich davon angesprochen und getroffen gefühlt.

Günther: Es war wichtig für die Mitarbeiter zu sehen, dass sie wirklich nichts falsch gemacht haben. Zumal wir ja auch als Diakonie sehr früh damit angefangen haben, Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Noch bevor das Land und die Stadt damit begonnen haben.

Diakonie-Präsident Ulrich Lilie hat im August das Hanns-Lilje-Heim besucht und davon gesprochen, dass aus dem Geschehenen Lehren für die zweite und dritte Welle gezogen werden müssen. Welche sind das bei Ihnen?

Günther: Wir sind sehr gut vorbereitet in den Prozessen. Wir haben bislang beispielsweise 14 Hygienekonzepte geschrieben und unsere Mitarbeiter geschult. Nachdem die erste Welle vorbei war, wollten wir eigentlich im Oktober, November eine Pandemie-Übung machen. Das brauchten wir dann nicht, weil die zweite Welle kam. Aber solche Übungsverfahren werden wir sicherlich beibehalten. Einfach, damit man die Erfahrung, das Wissen, was man hat, nicht verliert. Mittelfristig werden wir die Häuser, die etwas älter sind, umbauen. Also auch das Hanns-Lilje-Heim. Unter anderem, um sie für zukünftige Pandemien auszurüsten.

Gibt es für das Hanns-Lilje-Heim bereits konkretere Pläne?

Günther: Vor der Pandemie hatten wir Überlegungen, hier einen vierten Gebäudeteil anzubauen. Als die Pandemie dann ausbrach, haben wir gesagt: Wir können hier nicht anfangen, Stückwerk zu machen. Deshalb wollen wir das Haus jetzt in toto erneuern und neu bauen. Wir sind in den Planungen und werden das mit den Mitarbeitern zusammen machen, um deren Erfahrungen auch aufzunehmen. Wenn alles gut geht, können wir vielleicht 2023 mit dem Neubau anfangen.

