Corona-Ausbreitung: So arbeitet der Krisenstab in Wolfsburg

Stadtmitte

Jeder ist froh, wenn es ihn gibt. Aber jeder hofft, ihn nie zu brauchen: den Krisenstab. Jetzt, zu Beginn der Corona-Krise, hat die Stadtverwaltung dieses Gremium mit rund 30 Personen besetzt und lässt ihn mehrfach täglich tagen. „Unser oberstes Ziel ist es, die Infektionen einzudämmen und die Ansteckungsgefahr zu minimieren“, betonte Oberbürgermeister Klaus Mohrs ( SPD) am Mittwoch bei der Vorstellung des Krisenstabs im Rathaus.

Tägliche Treffen

„Operativer Einsatzleiter“ des Krisenstabs ist Lothar Laubert, Leiter des Geschäftsbereichs Soziales. Offizieller Leiter des Krisenstabs ist Oberbürgermeister Klaus Mohrs. Neben ihm gehören weitere Vertreter von Gesundheitsamt und Klinikum, Feuerwehr, Polizei, Verwaltung, Versorgungsbetrieben, Hilfsorganisationen, Bundeswehr-Reservisten sowie Koordinatoren zum Gremium. Jeden Morgen um 8 Uhr trifft sich der Krisenstab zur Lagebesprechung – in wechselnden Besetzungen. Damit nicht genug: „Ich telefoniere auch täglich mit dem Personalvorstand von Volkswagen“, betonte Mohrs. „Zum Glück“ habe VW frühzeitig die Dienstreisen seiner Mitarbeiter eingeschränkt.

Volkswagen hat geholfen

Auch dank Volkswagen und dessen Kontakten nach China habe Wolfsburg frühzeitig die Ausbreitung des Coronavirus im Blick gehabt und sich auf die Pandemie vorbereiten können. Im Klartext: Man habe Schutzmaterialien – Masken, Handschuhe, Schutzbrillen, Anzüge – geordert und dabei verschiedene Bezugsquellen genutzt. Städtische Quellen, Feuerwehr-Lieferanten und natürlich auch Kontakte von Volkswagen. „Für die nächsten Wochen sind wir mit genügend Material ausgestattet“, sagte der Oberbürgermeister.

Behelfskrankenhaus in Planung

Die Feuerwehr habe ihre Kapazitäten für den Transport von Corona-Patienten massiv erhöht: „Dafür sind spezielle Schutzmaßnahmen nötig“, erklärte Manuel Stanke, Leiter der Wolfsburger Berufsfeuerwehr. „Außerdem müssen wir die Fahrzeuge nach jedem Transport komplett desinfizieren.“

Der Krisenstab sucht gerade nach Räumen für ein Behelfskrankenhaus mit maximal 200 Betten für Corona-Patienten – für leichtere Fälle. „Die dramatischen Fälle werden im Klinikum behandelt“, so Mohrs. Dort stünden 50 Intensivbetten bereit. „Ich gehe sehr gerne das Risiko ein, das Behelfskrankenhaus am Ende nicht zu brauchen.“ Aber es sei immer von Vorteil, „einen Plan B und C zu haben“.

Testzentrum nicht notwendig

Genaue Zahlen darüber, wie viele Wolfsburger von Corona wirklich betroffen sind, gebe es nicht, betonte der Amtsarzt und Leiter des Gesundheitsamtes, Friedrich Habermann. Aktuell registriert seien 40 Infizierte und zwei Todesfälle – „aber wir wissen nicht, wie hoch die Dunkelziffer ist“, sagte er. Ein Testzentrum in Wolfsburg hält er im Moment für überflüssig: „Die Hausärzte testen auf Corona. Leute aus kritischen Einrichtungen testen wir im Gesundheitsamt.“ Genau so, wie es das Robert-Koch-Institut empfiehlt. Im Augenblick kommen durchschnittlich auf fünf negativ getestete Personen ein positiv getesteter Patient.

Bevölkerung ist vernünftig

Wie es weitergeht? Das wisse im Moment niemand, so Habermann. Oberbürgermeister Klaus Mohrs ist vorsichtig optimistisch: „Die Wolfsburger Bevölkerung verhält sich vernünftig. Das hilft uns.“ Er mag aber keine Prognose abgeben, wann genau die aktuellen „Beschränkungen des sozialen Lebens“ gelockert werden können...

Von Carsten Bischof