Corona-Auflagen am Vatertag: Die Wolfsburger machen das Beste daraus

Sonne satt am Himmelfahrtstag, da konnten die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie die Stimmung der Wolfsburger nicht wirklich trüben. Spaziergänge, Radtouren, Ausflüge auf Inlinern oder Stand-up-Paddling – alles erlaubt, solange nicht zu viele auf einmal zusammenkamen. Bollerwagen sah man so gut wie gar nicht.

Viele nutzten den Vatertag zum Familienausflug

Im Allerpark war für einen Vatertag selbst am Nachmittag recht wenig los. Recht viele Familien unternahmen Ausflüge mit ihren Kindern, Radfahrer legten am Allersee Rast ein. „Wir genießen die Freizeit und die Freiheit. Man kann mal durchatmen ohne Maske“, freute sich Hedwig Janotta, die mit ihrem Mann in Reislingen zur Radtour startete. Klappt es mit den Abstandsregeln? „Doch schon. Viele nehmen Rücksicht“, sagt ihr Mann Waldemar.

Lob von der Polizei für die Wolfsburger

Striktes Alkoholverbot im Allerpark und die Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen – Polizei und Ordnungsamt kontrollierten, ob die Auflagen eingehalten wurden. Die Polizei zog am späten Nachmittag schon mal eine erfreuliche Zwischenbilanz: „Durch das überwiegend solidarische und verantwortungsbewusste Verhalten gab es bislang keinen einzigen Vorfall“, lobte Wolfsburgs Polizeisprecher Sven-Marco Claus.

Friedlicher Vatertag in Wolfsburg – eine Bildergalerie:

Zur Galerie Skaten, Radfahren, Stand-Up-Paddling – die Wolfsburger zeigten sich bei ihren Ausflügen an Himmelfahrt sportlich und hielten sich an die Corona-Schutzmaßnahmen. Bollerwagen blieben am Vatertag die Ausnahme.

Polizeireiter und Diensthundeführer im Einsatz

Neben dem Allersee war die Polizei am Schillerteich und weiteren Ausflugszielen wie dem Hasselbachtal präsent. Unterstützt wurden die Wolfsburger Beamten von der Bereitschaftspolizei, Polizeireitern und Diensthundeführern. Auch ein Sicherheitsdienst war im Einsatz. „Es reagieren alle verständnisvoll, wenn wir sie ansprechen müssen“, sagt eine Mitarbeiterin.

Gute Stimmung trotz Corona-Regeln

Zu den Corona-Regeln gehörte, dass sich maximal Personen aus zwei Hausständen treffen durften. Auch Mindestabstand war Pflicht. Eine Ausnahme galt für Leute, die zu einer Hausgemeinschaft oder einer weiteren gehörten.

„Wir wären sonst mit Freunden unterwegs gewesen“, sagt Michael Loeper bei einer kurzen Rast am Allersee. „Nun genießen wir heute die Zweisamkeit“, ergänzt seine Frau Carina. „Wir sind in Fallersleben gestartet, gleich geht’s weiter nach Rühen zu den Schwiegereltern.“

Motto: „Kontaktloser Vatertag “

Den einen oder anderen Bollerwagen sah man dann doch: Zwei junge Leute waren mit einem Freund im Schlepptau unterwegs – samt selbstgebasteltem Abstandshalter. Dabei hatten sie nicht nur das kühle Blonde, sondern auch eine Musikanlage und Hygienespray. „Natürlich halten wir Abstand, da sind wir schon verantwortungsbewusst“, sagt einer der Wolfsburger (25). „Eine Versammlung ist das hier auch nicht – da wir alle nur das Ziel verfolgen, spazieren zu gehen“, meint sein 26-jähriger Kumpel. Dann zogen sie weiter. Ihr Motto lautete übrigens „Kontaktloser Vatertag“.

Von Christian Opel