Wolfsburg

Wer in einer Apotheke einen gefälschten Impfpass in Bezug auf Corona vorlegt, könnte künftig schneller auffliegen. Ab Donnerstag können Apothekerinnen und Apotheker bei der Erstellung digitaler Impfzertifikate die Chargennummer der verimpften Vakzine überprüfen. „Wir fragen das in der gleichen Eingabemaske wie für das Impfzertifikat mit einem Klick ab“, so Helge Hagedorn von der Phönix-Apotheke.

Mit der neuen Funktion im Portal des Deutschen Apothekerverbands wird geprüft, ob die Chargennummer im Impfausweis plausibel ist, ob etwa die Vakzine vor Ablauf ihres Verfallsdatums ausgeliefert wurden. Bisher war das für das Personal nur über Umwege möglich.

20 Anzeigen wegen gefälschter Impfausweise

Seit drei Wochen ist nicht nur die Fälschung des Impfausweises strafbar, sondern auch der Versuch, sich mit Fälschungen digitale Zertifikate zu ergaunern. Die Polizei Wolfsburg erfasst seit dem Inkrafttreten des neuen Infektionsschutzgesetzes entsprechende Strafanzeigen. „Es sind seit dem 24. November rund 20 Anzeigen eingegangen“, sagt Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch. Im Fall einer Verurteilung droht bis zu einem Jahr Freiheits- oder Geldstrafe.

Vier bis fünf vorgelegte Fälschungen an einem Tag

Der Druck auf Ungeimpfte hat vor allem durch die 2G-Regelungen zugenommen. Einige versuchen, mit gefälschten Dokumenten die Maßnahmen zu umgehen. Hagedorn spricht von vier bis fünf mutmaßlichen Fälschungen, die in jeder der drei Phönix-Apotheken in Wolfsburg täglich vorgelegt würden. „Die Mitarbeiter sind angehalten, das zur Anzeige zu bringen“, sagt Hagedorn. Natürlich sei in jedem Einzelfall Fingerspitzengefühl gefragt.

Unklare Rechtslage

Viele Apotheker hadern mit der unklaren Rechtslage bezüglich ihres Berufsgeheimnisses bei einer Strafanzeige. „Eine wirklich schwierige Frage“, gibt Bezirksapotheker Jürgen Lübeck von der Stadt-Apotheke zu. „Das muss jeder für sich entscheiden.“ Apotheken sind nach dem Infektionsschutzgesetz verpflichtet, Dokumente sorgfältig zu prüfen. Bei einem Verdacht können sie die Ausstellung eines digitalen Zertifikats verweigern. Verpflichtet, mögliche Straftäter anzuzeigen, sind sie nicht.

„Die Leute haben wohl mitbekommen, dass das Ärger gibt“: Jürgen Lübeck von der Stadt-Apotheke nimmt einen Impfausweis unter die Lupe. Quelle: Britta Schulze

Frühwarnsystem informiert über neue Fälschungen

Wenn Fälschungen auftauchen, informieren sich die Apotheken gegenseitig über ein Frühwarnsystem, erklärt Lübeck. Zehn bis 15 solcher anonymisierter Fälle habe er seinen Kolleginnen und Kollegen bereits geschickt. Wie sich der Trend entwickelt, sei schwer zu sagen. „Vom Bauchgefühl her ist es weniger geworden. Die Leute haben wohl mitbekommen, dass das Ärger gibt“, sagt Lübeck.

Das erfahrene Apotheken-Personal weiß, worauf es achten muss. Vor allem bei druckfrischen Ausweisen mit ein oder zwei Impfungen wird genauer hingeschaut, auch Details bei Aufklebern, Stempeln oder Unterschriften liefern Verdachtsmomente. Die neue Online-Funktion macht die Überprüfung künftig leichter. „Jetzt können wir Verdachtsfälle besser und schneller überprüfen“, sagt Dr. Henrik Dörschner von der Porsche-Apotheke. Rund 200 digitale Zertifikate würden in seiner Apotheke täglich ausgestellt. Fälschungen seien in letzter Zeit seltener geworden. Die meisten Kunden kämen aus einer benachbarten HNO-Praxis sowie der Impf-Station in der City-Galerie. „Da wissen wir natürlich, wie Stempel und Unterschriften aussehen.“

Wie hoch ist die Dunkelziffer?

„Wir sind sehr gut vernetzt und schauen genau hin“, bestätigt Anne Camehn von der Sonnenapotheke. In ihrer Apotheke seien in jüngster Zeit keine Fälschungen aufgefallen. Doch die Dunkelziffer dürfte hoch sein. Die Apothekerin befürchtet, dass vor allem vor der Etablierung des Warnsystems manche Fälschung unbemerkt blieb. „Mittlerweile sind wir da aber sehr sensibel geworden.“

Von Christian Opel