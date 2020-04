Corona: Angehöriger kritisiert Schutzstandard in Heim der Diakonie Wolfsburg

Wolfsburg

Der Sohn eines Paares im Betreuten Wohnen des St.-Elisabeth-Heims erhebt Vorwürfe gegen die Diakonie Wolfsburg. Die alten Bewohner dort seien wegen fehlender Schutzmaßnahmen von einer Ansteckung durch das Coronavirus gefährdet. Die Diakonie verweist darauf, dass es sich beim Betreuten Wohnen um Mietwohnungen handele – dort seien die Vorgaben weniger streng als in den Seniorenheimen.

Übergabe von Essen an Wohnungstür ohne Mundschutz

„Die Mitarbeiter der Diakonie tragen im Gebäude zumeist keine Masken“, sagt Ralf Gruber, dessen Eltern im Betreuten Wohnen leben. Der gebürtige Wolfsburger besuchte zuletzt regelmäßig seine Eltern dort sprach das Personal auch auf die fehlenden Schutzmasken an. „Trotzdem hat sich nichts geändert.“

Mitarbeiterinnen an der Rezeption hätten nur sporadisch Masken getragen. „Ausgerechnet die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit direktem Kontakt, die beispielsweise das Mittagessen an der Wohnungstür übergeben, tragen keinen Mundschutz.“

„Aus meiner Sicht grobe Fahrlässigkeit“

„Aus meiner Sicht begründen die laxe Mitarbeiterführung und das Unterlassen eines konsequenten Schutzes der Bewohner trotz der bekannten Corona-Infektionsgefahr und ihrer Übertragungswege eine grobe Fahrlässigkeit des Betreibers“, sagt Gruber. Zudem liege das Haus für Betreutes Wohnen direkt gegenüber des Pflegeheims – damit seien auch dortige Bewohner gefährdet.

In dem Neubau am Antonius-Holling-Weg, der auch „A-Haus“ genannt wird, laufen noch Bauarbeiten. Gruber kritisiert, dass auch Handwerker keinen Mundschutz tragen würden, obwohl sie mit Bewohnern in Kontakt kommen könnten.

Schutzmasken nicht für alle vorgesehen

Die Diakonie erklärt, das Tragen von Schutzkleidung sei gemäß den Vorgaben des Niedersächsischen Gesundheitsamtes und des örtlichen Gesundheitsamtes für die Versorgung in der stationären Altenhilfe vorgesehen, „nicht aber im Bereich des Mietwohnens, zu dem das Betreute Wohnen auch gehört“, sagt Sprecherin Bettina Enßlen.

Laut des Robert-Koch-Instituts könnten Mundmasken auch ein trügerisches Gefühl von Sicherheit vermitteln. Wichtigste Maßnahmen blieben Abstand, Husten- und Niesregeln sowie eine gute Händehygiene. „Diese Vorgaben galten und gelten auch für die Mitarbeitenden und die Mietenden im Betreuten Wohnen“, sagt Enßlen.

Mitarbeitende der ambulanten Pflege tragen Schutz

Anders sei es bei Senioren im Betreuten Wohnen, die auf Unterstützung durch einen ambulanten Pflegedienst angewiesen seien. Dessen Pflegekräfte würden während der Dienstzeit und der Versorgung der Klienten einen Mund-Nase-Schutz tragen sowie Hygiene- und Abstandsregelungen befolgen. „Auch die Präsenzkräfte in den beiden Wohngemeinschaften halten sich an diese Regeln“, sagt Enßlen.

Das bestätigt auch Gruber – Mitarbeiterinnen der ambulanten Pflege hätten etwa beim Waschen einen Mundschutz getragen. „Aber eben nicht die übrigen Mitarbeiter im Haus. Ich verstehe nicht, dass dieser Mundschutz nicht für alle Mitarbeiter obligatorisch ist. Diese Logik erschließt sich mir nicht.“

Getrenntes Personal in Neubau und Altbau

Die Gefahr einer Verbreitung von Corona in die stationäre Altenpflege im Altbau oder auch „B-Haus“ sieht die Diakonie nicht. Derzeit werde im A-Haus Betreutes Wohnen und das Wohnen in Wohngemeinschaften angeboten. Der stationäre Bereich sei noch nicht in Betrieb. „Das Pflegepersonal für die stationäre Pflege ist demzufolge nur im B-Haus eingesetzt. Auch Reinigungskräfte sind derzeit entweder nur im A-Haus oder im B-Haus eingesetzt.“

Enßlen betont, bei allen Mitarbeitenden des ambulanten Pflegedienstes werde beim Betreten des A-Hauses die Temperatur gemessen. Zudem führe das Personal Gesundheitsprotokolle.

Diakonie weitet Regelungen für Mundschutz aus

Nach der Empfehlung von Bund und Ländern zum Tragen eines einfachen Mundschutzes habe die Diakonie am Donnerstag die Regelungen innerhalb des Diakonisches Werk ausgeweitet. „Alle Mitarbeitenden, die im direkten Kundenkontakt stehen, sind angewiesen, ab sofort Mundnasenschutz zu tragen“, erklärte Enßlen.

Von Christian Opel