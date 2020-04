Die ersten Kunden standen schon um 7 Uhr am Samstag auf der Matte: Nach zweiwöchiger Schließung wegen des Corona-Virus durften am Samstag Baumärkte und Gartencenter für Privatkunden öffnen. Und die Kunden kamen in Strömen – es bildeten sich vielerorts lange Warteschlangen.