Die Mehrheit der Wolfsburger hält sich an die Maskenpflicht in der Fußgängerzone und befürwortet die Schutzmaßnahmen. Darum freute sich eine 35-Jährige sogar über Kontrollen am Bahnhof – und fiel dann aus allen Wolken. Das Ordnungsamt habe sie trotz Maske aufschreiben wollen.