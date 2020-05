Abgesagte Veranstaltungen wegen Corona: Deshalb müssen sich Ticketbesitzer gedulden

Wolfsburg

Stress wegen Tickets: In Niedersachsen wird es bis zum 31. August keine Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern geben. Deshalb fallen in Wolfsburg etliche Konzerte, Sportveranstaltungen und Auftritte von Künstlern aus. Eine endgültige Regelung, was in so einem Fall mit bereits gekauften Tickets passiert, steht noch aus.

Auch einige Veranstaltungen, für die es Karten in der WAZ-Geschäftsstelle zu kaufen gab, sind betroffen. Deshalb sind einige Kunden enttäuscht und fordern ihr Geld zurück. „Wir erklären immer, dass wir die Events nicht veranstalten, sondern nur für den Vorverkauf zuständig sind. Daher können wir immer nur um Geduld bitten“, sagt Bettina Wittenberg, Teamleiterin in der WAZ-Geschäftsstelle.

Bei Ersatzterminen sind die Tickets gültig

Manche Veranstalter haben bereits Ersatztermine gefunden. In diesem Fall behalten die Karten ihre Gültigkeit. Kunden, die ihre Tickets im Internet bestellt haben, werden per E-Mail über einen möglichen Ersatztermin benachrichtigt. Wer bei einer Vorverkaufsstelle Karten gekauft hat, wird hingegen keine Infos per Mail bekommen – für gewöhnlich werden beim Kartenverkauf an einem Schalter keine Kontaktdaten abgefragt. Diese Zuschauer können persönlich oder telefonisch nachfragen. So hat es auch Helga Gulde getan. Die Gifhornerin kam mit Karten für eine Travestie-Show in die WAZ-Geschäftsstelle in der Porschestraße 74 und fragte freundlich bei Wittenberg nach, was aus der Veranstaltung wird. Die WAZ-Mitarbeiterin konnte die Kundin beruhigen: Die Show wurde verlegt und findet somit – vorerst – statt. „Das finde ich sehr gut, ansonsten hätte ich das Geld gerne wieder“, sagt Gulde.

Verbraucherzentralen kritisieren neues Gesetz

Kürzlich hat der Bundestag allerdings beschlossen, dass Veranstalter für coronabedingte Absagen auch Gutscheine statt Bargeld ausgeben dürfen. Ein Recht auf Erstattung der Kosten – wie bisher gesetzlich verankert – wird damit ausgesetzt.

Bitten um Geduld: Bettina Wittenberg, Mitarbeiterin der WAZ-Geschäftsstelle erklärt einigen Kunden, dass die Veranstalter für die Events zuständig sind. Dabei hilft ein offizieller Brief des Ticket-Unternehmes Eventim. Quelle: Boris Baschin

Zudem soll das Gesetz auch rückwirkend für Tickets gelten, die vor dem 8. März 2020 gekauft wurden. Das heißt, der Veranstalter kann ohne Zustimmung des Karteninhabers einen Gutschein ausstellen. Dieses Vorgehen wird von den Verbraucherzentralen kritisiert. „Verbraucher können gerne Gutscheine akzeptieren, um Anbieter und Künstler zu unterstützen. Allerdings muss das auf freiwilliger Basis geschehen“, betont Annegret Willenbrink, Leiterin der Beratungsstelle Wolfsburg.

Ersatztermine müssen nicht akzeptiert werden

Im Moment gebe es wegen der Gutscheinthematik zahlreiche Anfragen bei der Verbraucherzentrale. Meist gehe es um Ersatz. „Nur weil ein Ersatztermin feststeht, muss dieser nicht akzeptiert werden“, erklärt Willenbrink. Nach der neuen Gesetzeslage würde es einen Gutschein geben, der erst nach Ablauf des Jahres 2021 in bar ausgezahlt werden müsste, sofern er bis dahin nicht für eine Veranstaltung eingelöst wurde.

