Die Stadt Wolfsburg meldete am Montag 39 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus seit Freitag. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist nach Berechnungen der Stadt auf 88,4 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner gestiegen. Damit steigt der Inzidenzwert nach einer Phase der Entspannung wieder stark an.

Die Gesamtzahl der nachweislich Infizierten beträgt jetzt 1196, davon gelten 983 als genesen und 153 als laufende Fälle. 60 Menschen sind in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben.

Viele Schulklassen und Kita-Gruppen müssen in Quarantäne

„Es zeigt sich, dass die Zahlen wieder hochgehen. Es ist gut, dass ab Mittwoch ein bundeseinheitlicher Corona-Lockdown beschlossen wurde“, sagt Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs. „Ich hoffe, dass viele Eltern ihre Kinder aus der Kita und Schule nehmen, weil mittlerweile doch wieder viele Klassen und Kitagruppen in Quarantäne müssen. Das zeigt uns, dass sich dort wieder verstärkt das Virus verbreitet.“ Die Schulen und Kitas in Niedersachsen sollen zwar offen bleiben, allerdings hatte Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne an die Eltern appelliert, ihre Kinder zu Hause zu betreuen.

Mohrs zeigt sich „froh“, dass die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten sich darauf geeinigt haben, Silvester aus der Sonderregelung zu nehmen. Lockerungen der Kontaktbeschränkungen gibt es zu Weihnachten für Feiern im Familienkreis, aber nicht zum Jahreswechsel. Es gilt ein Feuerwerks- und Versammlungsverbot.

„Schwierige Situation“ für Gastronomen, Einzelhändler und Hoteliers

Stark getroffen vom Lockdown ab Mittwoch ist der Einzelhandel. Die Läden müssen ab Mittwoch schließen. „Das ist sicherlich für die Innenstädte sowie für die Gastronomie, den Einzelhandel und die Hotellerie eine schwierige Situation, die aber aus meiner Sicht unumgänglich ist. Ich halte viel von konsequentem Handeln anstelle von zwei Schritten zurück und einem vor“, sagt Mohrs. „Ich sehe auch, dass in Berlin sehr intensiv an Hilfen gearbeitet wird und kein weiterer Staat so massiv versucht, die Wirtschaft finanziell zu unterstützen. Wir sollten auch Verständnis zeigen, dass in einer solchen Situation nicht jede Hilfe so schnell und reibungslos ankommt, wie es alle gerne hätten.“

