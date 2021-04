Corona: 31 Neuinfektionen in Wolfsburg am Freitag

Wolfsburg

Die Stadt hat am Freitag 31 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Wolfsburg gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt dadurch leicht auf 208,2.

Am Vortag lag der Wert noch bei 212,3. Seit Beginn der Pandemie haben sich jetzt insgesamt 3280 Personen in Wolfsburg mit dem Coronavirus infiziert. Davon starben 79 mit oder an dem Virus.

Im Klinikum liegen zehn Corona-Patienten auf der Intensivstation

Die Zahl der Corona-Patienten auf der Intensivstation des Klinikums ist seit der vergangenen Woche weiter gestiegen. Laut dem Divi-Register lagen am Freitag zehn Patienten mit dem Virus auf der Intensivstation. Davon waren acht invasiv beatmet. Das Klinikum hat seine Kapazität an Intensivbetten mittlerweile von insgesamt 26 auf 30 erhöht. Zwei der Betten waren am Freitagnachmittag frei, allerdings handelt es sich hierbei immer um eine Momentaufnahme.

Lesen Sie auch „Corona-Notbremse“: Diese Regeln gelten bald in Wolfsburg

Aufgrund einer Software-Umstellung meldet die Stadt erst in der kommenden Woche wieder die Zahl der laufenden Fälle und der Genesenen.

Von der Redaktion