Kultusminister Grant Hendrik Tonne hat großes Vertrauen in Lehrkräfte, Eltern und Jugendliche: Schon in er kommenden Woche sollen sie Antigen-Schnelltests selbst durchführen – erst einmal auf Probe, nach Ostern aber voraussichtlich regelmäßig zu Beginn jeder Woche. In Wolfsburgs Elternschaft sind die Meinungen zu diesem Plan geteilt, wie sich in einer Diskussion im Stadtelternrat am Dienstagabend zeigte.

Dass die erste Testphase in der Woche vor Ostern schon starten soll, war da noch ein Gerücht. Am Mittwochabend bestätigte dann eine Pressemitteilung des Niedersächsischen Kultusministeriums den Plan. 400 000 Tests sind demnach so gut wie auf dem Weg in Schulen in Südniedersachsen, bis zu 1,2 Millionen weitere sollen folgen.

Bedenken wegen Hygiene und Stigmatisierung

Um welche Art von Schnelltest es sich handelt, wussten die Elternvertreterinnen noch nicht genau, die sich am Dienstag aber unabhängig davon zum Teil sehr kritisch äußerten. „Sollen die Kinder dann alle vor Schulbeginn irgendwo reinspucken und die Lehrer müssen das auswerten? Also ich würde das nicht machen wollen“, meinte eine Mutter.

So soll das Antigen-Schnelltests-Verfahren an Schulen laufen Das Land Niedersachsen will flächendecken über DHL alle Schulen mit Antigen-Schnelltests beliefern – und zwar möglichst noch bis Ende dieser Woche. Diese Schnelltest sind mit einer Testlösung und einem Tupfer für das Einführen in die Nase ausgestattet. In der Woche vor Beginn der Osterferien, also ab Montag, 22. März, sollen dann an allen weiterführenden Schulen während einer Probephase Reihentests im Klassenverband stattfinden. Das Kultusministerium geht davon aus, dass alle Kinder über 14 Jahren die Tests künftig mit Anleitung und unter Kontrolle der Lehrkräfte einmal wöchentlich in der ersten Schulstunde am Montag, Dienstag oder Mittwoch durchführen können. Bei Kindern unter 14 Jahren sollen Lehrkräfte bei Bedarf Hilfestellung leisten. Eltern von Grundschülern sollen anfangs in jeder Woche ein Testkit mit nach Hause bekommen, damit sie den Test dort bei ihrem Kind durchführen können.

Tatsächlich war auch die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) von der neuen Dienstpflicht für ihre Mitglieder nicht besonders begeistert, wie sie öffentlich bekannt gab. Zudem erhöhe sich blitzartig die Menge der Aerosole in der Luft, wenn die Kinder im geschlossenen Klassenzimmer die Masken abnehmen, um den Test durchzuführen, überlegte derweil in Wolfsburg eine andere Mutter. „Es ist einfach nicht vorstellbar, wie diese Testung sinnvoll umgesetzt werden soll“, meinte sie. Und es gab weitere kritische Fragen: Wie sieht es mit der erhöhten Gefahr der falsch-positiven Tests aus? Und was passiert, wenn ein Kind oder seine Eltern dem Test nicht zustimmen – muss es trotz Schulpflicht zu Hause bleiben? „Also ich lasse meine Kinder jedenfalls nicht testen!“, betonte eine Mutter. Ihre Angst: Bei einem positiven Ergebnis würden sie ausgegrenzt. „Das Kind wird dann stigmatisiert!“

So ablehnend war allerdings die Reaktion nicht bei allen. „Wenn 80 Prozent der Antigen-Tests ein richtiges Ergebnis zeigen, ist das doch schon einmal gut“, meinte ein junger Mann. „Erstmal abwarten“, riet eine Frau. Ob Testungen in großen Gruppen sinnvoll seien, sei tatsächlich die Frage – aber es spreche doch gar nichts dagegen, sie zu Hause durchzuführen, bevor die Schüler und Schülerinnen andere überhaupt anstecken können. Schulelternrats-Vorsitzender Alexander Paul blieb zurückhaltend. „Die Frage ist, was diese Schnelltests in einem frühen Stadium der Infektion leisten können“, sagte er.

Abwarten muss jetzt erstmal auch das Kultusministerium. An 3000 Schulen verschickte Grant Hendrik Tonne seinen Info-Brief inklusive Einverständniserklärungen für Beschäftigte und Erziehungsberechtigte zum Ausdrucken. Denn natürlich sind die Tests kein Zwang – aber sie sind „eine Säule im Konzept, wieder mehr Normalität an Schulen zulassen zu können“, wie Tonne betont. Mit Blick auf die Kinder und Jugendlichen sollte genau das im Interesse aller liegen, meint der Kultusminister.

