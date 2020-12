Corona: 25 Neuinfektionen in Wolfsburg

Wolfsburg

25 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldete die Stadt Wolfsburg am Mittwoch. Der Inzidenzwert steigt demnach auf 96,5 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen. Das Infektionsgeschehen in Wolfsburg nimmt weiter zu: Anfang der vergangenen Woche lag der Inzidenzwert für einen Tag sogar unter der kritischen Schwelle von 50.

Die Gesamtzahl der nachweislich Infizierten seit Bekanntwerden der Pandemie beträgt damit 1233. Davon gelten 984 Infizierte inzwischen wieder als genesen und 189 als laufende Fälle. Im Zeitraum der letzten sieben Tage wurden 120 Personen positiv getestet. 60 Menschen sind in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben.

