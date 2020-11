Wolfsburg

Es sind nicht mehr ganz so viele Neuinfektionen wie am Mittwoch, aber die Lage bleibt ernst: Die Stadt vermeldete am Donnerstag 23 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Wolfsburg plant derweil nach Vorgabe des Landes Niedersachsen ein Impfzentrum einzurichten – aktuell arbeite man an diesem Vorhaben, teilte die Pressestelle der Stadt auf WAZ-Nachfrage mit.

Am Donnerstag blieben die Infektionszahlen deutlich unter dem Höchststand von 34 Neuinfektionen am Mittwoch seit März. In den letzten sieben Tagen seien laut Angaben der Stadt 99 Menschen in Wolfsburg positiv auf das Virus getestet worden. Das entspricht nach den Berechnungsgrundlagen der Stadt einem Sieben-Tage-Inzidenzwert von 79,6 pro 100 000 Einwohner.

Die Zahlen im Einzelnen: Die Gesamtzahl der Infizierten beträgt jetzt 828, davon genesen sind 616. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben sind 53 Menschen und es gibt aktuell 159 laufende Fälle.

Angesichts der Krise und den steigenden Coronazahlen gab das Land am Donnerstag bekannt, dass 60 Impfzentren in Niedersachsen geplant seien. Eines davon soll sich auch in der Volkswagenstadt befinden. Auf Anfrage gab sich die Stadt allerdings noch reserviert: „Aktuell arbeitet die Stadt daran, die Vorgaben des Landes umzusetzen“, hieß es.

Von der Redaktion