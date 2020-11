Wolfsburg

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus in Wolfsburg nimmt zu. Am Mittwoch vermeldete die Stadt 23 Neuinfekte. Kurzum: Die Corona-Ampel bleibt rot – und es gibt weitere Corona-Fälle und damit verbunden Einschränkungen und Ausfälle an den Wolfsburger Kindergärten und Schulen.

In den vergangenen sieben Tagen sind 79 Personen positiv auf Covid-19 getestet worden, das entspricht nach den Berechnungsgrundlagen der Stadt Wolfsburg einem 7-Tage-Inzidenzwert von 63,5 pro 100.000 Einwohner, teilt die Stadt Wolfsburg weiter mit. Die Zahlen im Einzelnen: Seit Ausbruch der Corona-Pandemie haben sich in der Volkswagenstadt 716 Menschen mit dem Virus infiziert, davon genesen sind 545. Laufende Fälle zählt die Stadt aktuell 119.

DRK Kita in Hattorf schließt bis 20. November

Eltern aufgepasst – es gibt folgende Einschränkungen an Kitas und Schulen: Die Kindergartengruppe der DRK-Kita Hattorf bleibt bis einschließlich zum 20. November geschlossen. Es werden alle Kindergartenkinder und das pädagogische Personal getestet. Die Krippengruppe bleibt weiterhin geöffnet. An der Bonhoeffer Kindertagesstätte bleiben die Bärengruppe und die Giraffengruppe bis zum 17. November geschlossen. Es werden alle Kindergartenkinder und das pädagogische Personal getestet. Die Grundschule Fallersleben bleibt weiterhin bis einschließlich zum 13. November geschlossen. Die Testungen des Gesundheitsamtes laufen. Der Standort Ehmen der Grundschule Ehmen-Mörse ist bis einschließlich zum 17. November geschlossen. Die Testungen des Gesundheitsamtes laufen. Der Standort Mörse ist von der Schulschließung nicht betroffen.

An der Bunten Grundschule am Standort Detmerode bleiben die Klassen 4a und 4b bis einschließlich zum 17. November zuhause. Die Testungen laufen. Der Standort Westhagen ist von der Schulschließung nicht betroffen. Am Theodor-Heuss-Gymnasium ist die Klasse 6c noch bis einschließlich zum 18. November in Quarantäne. Die Testungen bisher haben keine weiteren positiven Fälle ergeben. Es liegen aber noch nicht alle Test Ergebnisse vor.

Am Gymnasium der Eichendorff-Schule sind derzeit noch 2 achte Klassen bis einschließlich zum 12. November in häuslicher Isolation. An der BBS II befinden sich derzeit mehrere Klassen im Distanzlernen. An der BBS Anne-Marie Tausch wird aufgrund der Klärung einiger Verdachtsfälle die Klasse FSP20A ins Distanzlernen geschickt.

