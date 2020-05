Wolfsburg

In Wolfsburg gibt es keine bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Das teilte die Stadt am Freitag mit. 227 der insgesamt 286 mit dem Coronavirus infizierten Wolfsburger gelten wieder genesen – das sind vier mehr als am Donnerstag. Insgesamt sind 51 Menschen nach einer Coronavirus-Infektion gestorben.

Im Klinikum Wolfsburg wird aktuell eine mit dem Coronavirus infizierte Person behandelt, jedoch nicht auf der Intensivstation. Zuletzt hatte die Stadt Wolfsburg am Mittwoch zwei bestätigte Corona-Fälle gemeldet.

