Corona: 13 Neuinfektionen in Wolfsburg

Wolfsburg

Die Stadt Wolfsburg meldete am Donnerstag 13 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Der Inzidenzwert stieg auf 56,3 – so viele Menschen pro 100 000 Einwohner haben sich in den vergangenen sieben Tagen angesteckt. Am Mittwoch lag der Wert bei 53,9.

Die Gesamtzahl der bekannten Infizierten beträgt jetzt 650, davon gelten 514 als genesen und 84 als aktive Fälle. 52 Menschen sind in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben.

