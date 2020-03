Beerdigungen sollen in Wolfsburg im kleinsten Kreis stattfinden

Wolfsburg

Die Veranstaltungen und Messen der katholischen und evangelischen Kirche in Wolfsburg sind wegen des Coronavirus abgesagt. Doch verstorbene Menschen sollen weiterhin beerdigt werden. Allerdings im kleinsten Kreis. Dazu hat das niedersächsische Gesundheitsministerium Auflagen erlassen, die die Stadt an die Wolfsburger Beerdigungsinstitute weitergegeben hat.

„Die Trauer ist auch eine Extremsituation, die weiterhin gewährleistet sein muss“, betont Gerrit Gebauer vom Bestattungsinstitut Gebauer. Allerdings stehe der Schutz der Angehörigen und Mitarbeiter an oberster Stelle.

Eine Familie gleichzeitig im Bestattungsinstitut

Deshalb werde immer nur eine Familie gleichzeitig im Haus begrüßt und Gespräche nur mit den wichtigsten Personen geführt. „Die Angehörigen haben vollstes Verständnis dafür und denken bereits selber daran“, merkt der stellvertretende Geschäftsführer an.

Das Stadt hat mitgeteilt, dass es sich bei Beerdigungen um private Veranstaltungen handelt und daher maximal 50 Personen anwesend sein dürfen. Mit der weiteren Einschränkung, dass Beerdigungen „grundsätzlich im Freien“ stattfinden müssen. Sollte das Wetter zu schlecht sein, dürften die engsten Familienmitglieder in die Kapelle, jedoch nicht mehr als zehn Personen.

Ortsteile halten sich nicht an die Regeln

Allerdings hat die Geschäftsführerin vom Bestattungsinstitut Behrens, Barbara Ullrich, in den Wolfsburger Ortsteilen uneinsichtige Menschen getroffen. „Einige Wolfsburger halten sich nicht an die Regeln und wollen partout in der Kapelle sein“, sagt Ullrich.

Dabei sei bei manchen schon eine gewisse Angst zu bemerken, sobald jemand im Gebäude hustet, erklärt Geschäftsführer John Giraldi. „Keiner möchte sich anstecken, daher sollten wir alle einen kühlen Kopf bewahren und uns an die einheitlichen Regeln halten“, so Giraldi.

Schutz vor Ansteckung: In den Kapellen in Velpke dürfen keine Trauerfeiern mehr stattfinden. Quelle: Roland Hermstein

Bestattungen im kleinen Kreis

Da sich die Regeln in den vergangenen Tagen stündlich geändert haben, fanden einige Trauerfeiern noch in der Kapelle statt. Nun werden die Wolfsburger Bestattungsinstitute Verabschiedungen nur noch am Grab organisieren.

Velpke schließt Friedhofskapellen

In der Samtgemeinde Velpke sind die kleineren Trauerfeiern bereits an der Tagesordnung. Dort sind alle 16 Friedhofskapellen seit Tagen geschlossen und für Beisetzungen nicht mehr zugänglich. Dieses teilte der Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke mit. „Den Personenkreis von 50 Teilnehmern halte ich immer noch für zu hoch“, so Fricke.

Da an sonstigen „Ansammlungen“ nur noch maximal zehn Personen teilnehmen dürfen, bat Fricke die Bestatter und Pfarrer für möglichst kleine Trauergemeinden mit 15 Angehörigen zu sorgen. „Das ist natürlich für Einige sehr schmerzhaft, aber leider notwendig“, sagt Fricke.

Urnen-Beisetzungen sollen verschoben werden

Um weitere Menschenansammlungen zu vermeiden, rät die Stadt dazu Urnen-Beisetzungen zu verschieben. Doch diese Maßnahme hält das Bestattungsinstitut Behrens für nicht angemessen. „Die Angehörigen müssen einen Abschluss finden und trauern können, das kann nicht warten“, betont Ullrich.

Bestattungsinstitute für traurigen Fall vorbereitet

In Zeiten des Coronavirus werden nicht nur die Gespräche und die Trauerfeiern angepasst, sondern auch der Umgang mit dem Sarg. Denn: Die Zahl der Infizierten in Deutschland steigt an, und mittlerweile gibt es auch Todesfälle, die auf den neuartigen Virus zurückzuführen sind. In Wolfsburg ist der traurige Fall, dass jemand am Virus stirbt, noch nicht eingetreten. Aber für das schlimmste Szenario sind die Wolfsburger Bestatter ausgerüstet.

Das Bestattungsinstitut Gebauer informierte sich von Beginn an beim Gesundheitsamt. An Covid-19 Verstorbene werden als infektiös eingestuft. „Alle Mitarbeiter sind in dem Gewerbe sowieso schon sehr vorsichtig und auf Hygiene bedacht. Doch in dem Fall müssten wir besondere Vorkehrungen veranlassen“, erklärt Gebauer.

Sarg wird desinfiziert

Die Wolfsburger Bestatter tragen Einmalhandschuhe, Mundschutz und Schutzkittel, doch nun müsste gegebenenfalls noch ein Augenschutz getragen werden. Zudem werden die Särge entsprechend gekennzeichnet, desinfiziert und die Kühlung erfolgt bei einer wesentlich niedrigeren Temperatur als üblich.

Die Wolfsburger Bestatter wissen aus Erfahrung, dass die emotionale Situation zu außergewöhnlichen Reaktionen führen kann. Somit muss auch der Bestatter dafür sorgen, dass Angehörige den infizierten Verstorbenen nicht berühren. Deshalb ist eine Aufbahrung und der Abschied am offenen Sarg nicht möglich.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig