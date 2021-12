Wolfsburg

Einen Ballettabend auf höchstem Niveau konnte das Publikum jetzt im Scharoun Theater Wolfsburg erwarten. Nach dem erfolgreichen „Nussknacker“ hatte das Moldawische Nationalballett diesmal von Léo Delibes das Ballett „Coppélia“ von 1870 auf dem Programm stehen. Das Libretto des Balletts lebt vom Gegensatz zwischen mechanischer Puppe und Mensch. Delibes hat mit seiner Musik eine neue Ballettform geschaffen, die nicht mehr nur aus Tanzfolgen besteht, sondern mit dramatischen Elementen die Handlung untermalt. In der Bearbeitung von Marat Gaziev und der hervorragenden Choreografie von Arthur Saint-Léon verschmelzen beeindruckend Musik und tänzerischer Ausdruck zu einer Einheit. Historisch märchenhafte Kostüme und ausdrucksstarke Bühnendekoration runden die Darbietung des in klassisch russischer Tradition tanzenden Nationalballetts ab.

Darum geht es in „Coppélia“

Zum Inhalt: Der undurchschaubare Erfinder und Zauberer Dr. Coppélius (Tudor Tudose) ist damit beschäftigt, eine von ihm konstruierte, lebensecht aussehende Puppe mit Zauberkräften zum Leben zu erwecken. Frantz (Nicolai Nazarchevici), eigentlich mit Swanilda (Anastasia Homitcaia) verlobt, verliebt sich in Coppélia, die er täglich regungslos am Fenster sieht. Als die eifersüchtige Swanilda den von Coppélius verlorenen Haustürschlüssel findet, entdeckt sie mit ihren Freundinnen (Mariana Anghilinici, Tatiana Nazarchevici, Ian Davidova, Maria Mihailova,), dass die Rivalin nur eine Puppe ist. Als Coppélia verkleidet und scheinbar lebendig erscheint, begeistert sie beide Männer. Als sie sich als Swanilda zu erkennen gibt, ist der alte Zauberer am Boden zerstört, während Swanilda sich mit ihrem Verlobten versöhnt. Anlässlich des Glockenfestes, zu dem der Bürgermeister (Dan-Georghe Gurdis) geladen hat, feiern Swanila und Frantz am nächsten Tag mit anderen Paaren ihre Hochzeit.

„Coppélia“: Die Zuschauer erlebten einen Ballettabend auf höchstem Niveau. Quelle: Heinz-Werner Kemmling

Mit Bezeichnungen wie „Valse Lente, Scène et Mazurka, Czárdás“ stehen im ersten Akt beliebte Tanzformen im Vordergrund, die mit tänzerischen Höchstleistungen gespickt sind. Atemberaubende Hebefiguren, ausdauernder Spitzentanz und Spagatsprünge führen immer wieder zu Szenenapplaus. In den nächsten beiden Akten tritt die Musik programmatischer hervor. In Abschnitten wie „Musique des Automates, Scène, L’aurore oder La Prière“ schreibt Delibes eine Musik, die vergleichbar ist mit heutiger Filmmusik.

Das Ensemble überzeugt – und bekommt ausgedehnten Applaus

Das gesamte Ensemble überzeugt mit seiner tänzerischen und darstellerischen Bühnenpräsenz. Das mag die Szene „Chanson à boire et Scène“ belegen, in der Coppélius seine Gelegenheit wittert. Er verführt Frantz zu einem mysteriösen Trinkgelage, um seinen Geist auf die Puppe zu übertragen und sie so lebendig zu machen.

Höhepunkt ist das ausgedehnte Finale, das zu einem Höchstmaß klassischer Ballettkunst herausfordert. Ausgedehnter Applaus. Bravo Rufe.

Von Heinz-Werner Kemmling