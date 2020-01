CongressPark Wolfsburg: Das sind die Veranstaltungs-Höhepunkte 2020

Wolfsburg

Das Phantom der Oper, Steffen Henssler und Torsten Sträter – Den Zuschauern wird in diesem Jahr im Congress Park einiges geboten. Die WAZ stellt einige der Veranstaltungen vor.

Nah am Roman: „Das Phantom der Oper“

Die Zuschauer können sich am 25. Januar auf die Aufführung vom „Phantom der Oper“ freuen. Die Produktion hebt sich von allen bisherigen musikalischen Interpretationen des Literaturstoffes ab, indem es sich näher an die Romanvorlage hält und in Teilen bekannte Opernzitate einbindet. Zudem überzeugt das 18-köpfige Orchester und das spektakuläre Bühnenbild mit dreidimensionalen Videoprojektionen.

Kokubu: Japanische Trommeln mit Bedeutung

Am 28. Februar kommt „Kokubu – The drums of Japan“ im Rahmen ihrer Into the Light –Tour in den CongressPark nach Wolfsburg. Die Taiko-Trommler aus Osaka begeistern mit furiosen Rhythmen und kraftvoller Athletik. Vor jedem Stück wird ein kurzer Text gesagt, der die Bedeutung der jeweiligen Lieder erklärt.

Torsten Schräter: Schnee, der auf Ceran fällt

Viel will der Kabarettist und Schriftsteller Torsten Sträter vorab nicht von seiner neuen Show „ Torsten Sträter – Schnee, der auf Ceran fällt“ verraten, mit der er am 27. März auftritt. Außer, dass es im Grunde abläuft wie bei jeder Show. „Ich bringe ganz frische Geschichten mit, nichts, was vorab schon im Fernsehen lief, und zwischendurch erzähle ich, was sonst noch war“, so Sträter.

Ralf Schmitz begibt sich auf „Schmitzeljagd“

Der Comedian Ralf Schmitz gastiert am 2. April mit einem brandneuem Programm in Wolfsburg. Voller Energie hüpft Schmitz von Pointe zu Pointe. Weil unsere moderne Welt eine hektische Schnitzeljagd nach Glück ist, heißt sein neues Programm „Schmitzeljagd“.

Musical: Die Schöne und das Biest

Am 1. März wird es im CongressPark ungeheuer schön: In seinem Musical-Highlight „Die Schöne und das Biest“ erzählt das Theater Liberi eindrucksvoll die berührende Geschichte über die wahre Liebe. Das Theater Liberi präsentiert das französische Volksmärchen in einer zeitgemäßen und unterhaltsamen Fassung mit abwechslungsreichen Choreografien zu romantischen Balladen und poppigen Songs mit Hitpotenzial. Das Musical ist geeignet für Zuschauer ab vier Jahren.

Erkenntnisse eines Lehrerkinds

Am 1. Mai erzählt Comedian Bastian Bielendorfer von einer Lehrerkindheit unter dem permanenten Rotstift, selbstgehäkelten Kappen aus Lamaschamhaar und Spielplätzen als der Hölle auf Erden.

Für die Kleinen: Erdmännchen erleben Abenteuer

Die aus dem Fernsehen bekannten, neugierigen und tollpatschigen Erdmännchen-Brüder „Jan und Henry“ lösen auf der Bühne im CongressPark am 3. Mai ein spannendes Rätsel und bieten damit ein großes Abenteuer für die Kleinen.

Henssler kocht live

Kulinarisch geht es am 17. Mai zu, dann präsentiert TV-Koch Steffen Henssler sein neues Programm „Manche mögen’s heiß“, in dem er live auf der Bühne kocht.

Chriss Tall erörtert Babypartys und Binge-Watching

Chriss Tall, Comedian und Freund des schwarzen Humors, bringt sein Programm „Schöner, schneller, breiter“ am 13. Juni auf die Wolfsburger Bühne. Vom Cluburlaub zu vierstündigen Operninszenierungen, vom Stadion zu Babypartys, vom Binge-Watching zum Haustierkauf mit einem endlich gelungenen Date: Chris versucht jeder Situation etwas Positives abzugewinnen – oder zumindest etwas Urkomisches.

Nach 43 Bühnenjahren: Jürgen von der Lippe ist nicht zu bremsen

Am 6. Oktober kommt ein echter Klassiker nach Wolfsburg: Jürgen von der Lippe ist auch nach 43 Bühnenjahren noch nicht zu bremsen und zeigt sein neues Programm „Voll Fett!“.

Johann König versucht sich in Sachen Philosophie

Und am 21. November tritt der Komiker Johann König auf und stellt wichtige philosophische Fragen wie: Welche Auswirkungen auf den weltweiten Aktienmarkt hätte es, wenn alle Menschen gleich wären und man die Begriffe Konsum und Moral tauscht?

