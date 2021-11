Wolfsburg

„Was für ein herrlicher Abend! Mir tut alles weh, ich musste so viel und so unverschämt doll lachen, immer wieder!“ So fiel das eindeutige Resümee der Besucher des Delphin-Palastes am Sonntagabend aus, als sie nach gut zweistündigem Programm des Comedian Ingo Appelt hinaus in die kalte Herbstluft traten.

Dieser Mann kennt keine Tabus und niemand ist vor seinem Humor gefeit: Weder Nazis noch Ossis noch Fußballer oder auch Verschwörungstheoretiker geschweige denn Politiker kommen in Ingo Appelts aktuellen Programm „Der Staats-Trainer“ ungeschoren davon. Das Besondere am Humor des Comedians: Er traut sich, eigentlich fast alles auszusprechen. Aber wesentlich wortgewandter und inhaltsvoller als beispielsweise ein Mario Barth und auch deutlich flotter, lauter und brachialer als ein Dieter Nuhr. Man muss kein eingefleischter Fan sein, um sich von seinem derben, soliden und rotzfrechen Humor anstecken zu lassen.

Laschet definiert er als Maßstab für Versagen

Es ließ sich einfach nicht vermeiden, aus vollem Herzen loszuprusten, wenn er herrlich sympathisch und dennoch lustig Angela Merkel parodiert, aber auf eine fast liebevolle Art und Weise. Anderen Charakteren gegenüber zeigt er da schon mehr Härte: Bei Donald Trump und Boris Johnson nimmt er kein Blatt vor den Mund. Auch Laschet definiert er inzwischen als Maßstab für Versagen: „Das ist inzwischen der Begriff für etwas, was eigentlich klappen müsste und jemand es trotzdem verkackt. Wenn du beispielsweise den Ball einen Meter vor’s Tor gelegt bekommst, kein Torwart drin, aber du schießt den Ball trotzdem daneben. Das ist ein Laschet.“

Er teilte ordentlich aus: Ingo Appelt bei seinem Auftritt im Delphin-Palast. Quelle: Gero Gerewitz

Ingo Appelts Programm ist herrlich aktuell

Herrlich aktuell sein Programm, nimmt er doch Veganer, den Kohleausstieg, E-Scooter oder auch Lastenfahrräder mit ins Programm auf: „Karl Lauterbach und Greta sind sich eigentlich sehr ähnlich: Sie haben recht, aber nerven.“ Eine besondere Stärke liegt in seinen Parodien: Neben Angela Merkel kann er auch besonders gut Herbert Grönemeyer, Helmuth Schmidt oder auch Jogi Löw parodieren, da blieb kein Auge trocken. Zu Bestform lief er allerdings im letzten Teil der Show auf, als es dann schon ans Eingemachte ging, natürlich zum Thema Sex – und zwar sehr ausführlich und in allen Einzelheiten. Herrlich ehrlich auch hier, manche Frauen im Publikum quietschten sogar vor Lachen, es gab kein Halten mehr.

Appelt nahm sich auch das Thema „Auto“ vor

Angesichts der Farblosigkeit vieler aktueller Politiker wich Ingo Appelt mitunter auf durchdachten Wortwitz aus: „Wir als Autobauer-Nation, da wären doch eigentlich die Karrenbauer in Kombination mit der Wagenknecht die richtigen Staatslenker.“ Kein schlechter Humor für einen Auftritt in der Autostadt Wolfsburg. Und prompt pointierte er das Thema Auto noch ebenso gekonnt wie witzig: „Ich bin schon immer Golf gefahren. Jetzt fahre ich SUV – naja Tiguan. Aber um in Berlin die Bordsteine hochzukommen, brauche ich einfach den hohen Radstand.“ Den Witz verstanden zwar nicht alle Zuschauer sofort, aber herrlich war der!

Von Simone Willmann