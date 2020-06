Club unter freiem Himmel: Erfolgreiche Auto-Disco im Vogelsang

Vorsfelde

Großartige Stimmung herrschte am Sonntagabend auf dem Hagebaumarkt-Parkplatz im Vorsfelder Gewerbegebiet Vogelsang. Zu den Beats der Disco Boys tanzten die Besucher in und an ihren Autos in den Sonnenuntergang. Das Autokino, das dort seit Donnerstag steht, wurde zum Fleiluftclub der besonderen Art.

Raphael Krickow war zunächst skeptisch. „Eigentlich kann man sowas gar nicht machen“, sagte der Hamburger, der seit 25 Jahren zusammen mit Gordon Hollenga als Disco Boys unterwegs ist. Spätestens seit ihrem Remix des Manfred-Mann-Klassikers „For You“ sind sie einer breiten Masse bekannt. In der House- und Clubszene sind sie schon lange ein fester Begriff.

„Das ist schon komisch“

Ihr Auftritt in Vorsfelde war bereits der dritte Kino-Gig. „Das ist schon komisch“, erklärte Krickow. „Wir haben meist im Dunkeln aufgelegt. Und wenn du mal die Monitorboxen runterdrehst, um dich zu unterhalten, hörst du nichts und siehst fast nichts. Nach unserem letzten Auftritt sahen wir einfach nur leeren Sand, nachdem sich der Nebel verzogen hatte.“

Trotzdem sei es ein Kompromiss, auf den man in diesen Zeiten eingehen müsse. „Wir haben ja auch durchaus Songs, die gut zum Mithören sind“, betonte Krickow. Und ganz so weit weg vom Publikum waren sie auch nicht. Die Sonne war noch nicht untergegangen, als sie das Pult von DJ Simon Jetzke übernahmen, der zusammen mit Leif Boltz vom Delphin-Kino, Esplanade-Chef Jan Schroeder und DM-Eektronik-Inhaber Heiko Meyer die Eventreihe auf die Beine gestellt hatte.

Die Organisatoren sind sehr zufrieden

Die Organisatoren waren mit dem ersten Wochenende sehr zufrieden. „Wir hatten etwa 90 Prozent Auslastung“, erklärte Jan Schroeder. Die Filmvorführungen liefen dabei ganz gut. Auch das Kinderkinoprogramm wurde gut angenommen. „Die Leute waren alle sehr begeistert“, freute sich Schroeder.

Nach den ersten Tagen hat sich alles sehr gut eingespielt. Die bis zu 100 Fahrzeuge werden geübt auf dem Platz eingewiesen , so dass jeder etwas sehen kann. Auch am Schluss kommt es zu keinem Verkehrschaos. „Das läuft inzwischen alles reibungslos“, sagte Jan Schroeder.

Hoffen auf weiteren Lockerungen der Vorgaben

Für die nahe Zukunft hofft er auf weiteren Lockerungen der Vorgaben. „Wir würden gerne Getränke verkaufen“, erklärte er. Er habe sich extra schon Rollerblades gekauft, um an den Autos bedienen zu können. „Vielleicht auch im rosa Tütü“, scherzte er.

Am Sonntagabend hatten sich die Besucher jedenfalls selbst gut mit Getränken versorgt und feierten ihren ersten Clubabend seit langer Zeit mit sichtlicher Freude. Da die Fahrzeuge auf dem Platz gut verteilt werden konnten, bot sich die Gelegenheit, auch mal auszusteigen und zu tanzen. Die Musik kam aus dem eigenen Autoradio. Das Signal wurde von der Bühne übertragen. Die Disco Boys waren dazu auf Großleinwand zu sehen.

Entspannte Stimmung bei Sonnenuntergang

In der untergehenden Sonne war es eine entspannte Stimmung. Die Älteren fühlten sich vielleicht an den damaligen Postparkplatz erinnert, auf dem jetzt die City-Galerie steht. Damals, als man sich noch riesige Boxen in die Hutablage gebaut hat, stand man auch auf einem riesigen Parkplatz in kleinen Gruppen um einzelne Autos. Nur dieses Mal kam überall die gleiche Musik raus.

Nachdem an diesem ersten Wochenende jeden Abend Autodisco war, wird das am nächsten Wochenende wohl auf einen einzelnen Abend komprimiert. Alle weiteren Infos zum Programm gibt es in Kürze auf der Internetseite des Delphin-Kinos unter www.delphin-palast.de.

Von Robert Stockamp