„Clonmac Noise“ begeistert im Irish Pub

Innenstadt

Großartige Stimmung herrschte am Donnerstagabend im Irish Pub. Traditionell spielte am zweiten Weihnachtsfeiertag die Wolfsburger Irish-Folk-Band „Clonmac Noise“ und lockte viele Besucher an. Bis spät in den Abend wurde nicht nur zu irischer Musik gefeiert.

Schon eine Stunde vor Türöffnung standen die ersten Besucher vor dem Irish Pub in der Schiller-Galerie an. Die kamen aus der ganzen größeren Umgebung, um nach dem Weihnachtsfest einen ausgelassenen Abend zu verbringen.

Eingängige Rhythmen sorgen für Stimmung

Die Band um die Gründer Tim Galbraith (Akkordeon, Cajon, Schlagzeug), Sean O’Pete (Banjo, Gitarre) und Johnny O’Pete (Flöte, Bass, Basstrommel) hatten kein Problem, diese positive Grundstimmung sofort aufzunehmen. Mit eingängigen irischen Rhythmen brachten sie das Publikum schnell in Wallung.

Aber die Band hatte nicht nur die klassische Irish-Folk-Musik im Gepäck. Bekannte Songs von Bands wie Versengold oder auch „Rollo, der Wikinger“ von der Gruppe Torfrock sorgten ebenfalls für Stimmung. Bei Klassikern wie „Was wollen wir trinken“ oder „Whiskey in The Jar“ sang das Publikum auch gerne mal mit. Auch bei vielen anderen Stücken wurde getanzt, geklatscht und gesungen.

Wer ist die „Dancing Molly“?

Wieder gut angekommen ist auch die Eigenkomposition „Dancing Molly“. Das Lied hat die Band einem weiblichen Fan gewidmet, der während eines Konzerts vor der Bühne getanzt hatte. Wer die Dame war, die in „Dancing Molly“ besungen wird, ist allerdings nicht bekannt. Die Band ruft zwar jedes Mal auf, sie möge sich zu erkennen geben. Bis jetzt hat das allerdings nicht geklappt.

Von Robert Stockamp