Wolfsburg

Seit Wochenbeginn ist shoppen in Wolfsburg mit Termin wieder möglich. „Click and Meet“ nennt sich das neue Prinzip, mit dem die Politik den Einkauf trotz der Pandemie ermöglichen will. Ein Gang durch die Innenstadt am Dienstag zeigt: So unterschiedlich, wie die Geschäfte in der Innenstadt sind, sind auch die Möglichkeiten, per „Click and Meet“ einzukaufen.

Bei Uhren Keiser können sich die Kunden per Telefon anmelden

Brunhilde Keiser hat vor ihr gleichnamiges Juweliergeschäft einen Tisch gestellt. Dort können Kunden ihre Uhren zur Reparatur abgegeben. Denn: Seit der Eröffnung des Geschäfts am Montag haben viele laut der Inhaberin vor allem ein Anliegen: „Batterien, Batterien, Batterien.“ Keiser hat ihr Geschäft für Kunden mit einem Termin ebenfalls geöffnet. Wer kommen möchte, kann sich telefonisch anmelden. Wirklich sinnvoll ist die Regelung für Keiser jedoch nicht: Da nur ein Kunde mit Begleitperson pro 40 Quadratmetern erlaubt ist, kann sie in ihrem kleinen Geschäft immer nur einen Kunden empfangen. „Im Moment lohnt sich das Geschäft nicht. Finanziell wäre es besser, es zuzulassen“, meint Keiser. Dennoch sagt sie auch: „Ich freue mich, dass es überhaupt mal wieder losgeht und hoffe, dass die Situation erstmal so bleibt und dann besser wird.“

„Click and Meet“ in Wolfsburg

Zur Galerie Wie funktioniert „Click and Meet“ in Wolfsburg? Und wie kommt es bei Einzelhändlern und Kunden an? Die WAZ hat sich am Dienstag in der Wolfsburger Innenstadt umgesehen.

Gleiches dürfte für viele Geschäfte in der City-Galerie gelten, die ebenfalls nur eine kleine Ladenfläche haben: „Natürlich habe wir uns weitreichendere Lockerungen gewünscht, aber wir haben jetzt eine erkennbare Perspektive. Es ist ein kleiner Teilschritt“, sagt Center-Manager Marvin Schaber. Noch bieten nicht alle Geschäfte „Click & Meet“ an. „Das liegt daran, dass die Landesverordnung sehr kurzfristig kam. Ich gehe davon aus, dass es von Tag zu Tag mehr werden“, erklärt Schaber. Die Regelungen zur Terminbuchung sind bei den Geschäften sehr unterschiedlich: Einige bieten spontane Termine an, bei anderen ist eine Buchung per Telefon oder im Internet notwendig. Teilweise gibt es zudem zeitliche Beschränkungen, die Termine dauern maximal 30 oder 60 Minuten.

So funktioniert „Click and Meet“ Die meisten Einzelhändler in Wolfsburg haben ihre Geschäfte eingeschränkt für Kunden geöffnet. So lange die Inzidenz zwischen 50 und 100 liegt müssen aber Termine vereinbart werden. Davon ausgenommen sind Buch- und Blumenläden. In allen anderen Geschäften, die keine Produkte des täglichen Bedarfs verkaufen, darf sich je 40 Quadratmetern Verkaufsfläche nur ein Kunde mit Begleitperson aufhalten. Die Terminvereinbarung geht entweder telefonisch oder über ein Online-System. Darüber hinaus gestatten viele Geschäfte auch spontane Besuche, wenn genügend Platz im Laden ist. Bei C&A können Kunden beispielsweise online Termine für 30 oder 60 Minuten buchen. Hornbach vergibt online ebenfalls einstündige Termine. Bei H&M sind bei ausreichend Platz spontane Besuche für maximal 30 Minuten möglich. Die Designer Outlets haben auf ihrer Website eine Liste mit den geöffneten Shops und deren Kontaktdaten veröffentlicht.

Im Modehaus Hempel gibt es „spontane Blitztermine an der Tür“

„Call/Click & Meet ist ein erster Schritt in die richtige Richtung und wir hoffen, dass die Situation in Wolfsburg, aber auch deutschlandweit bald weitere Lockerungsschritte zulässt“, meint auch Annette Hempel vom gleichnamigen Modehaus. Ihr Geschäft ist seit Montag für Kunden mit Termin geöffnet, diese können sich entweder beraten lassen oder alleine durch das Sortiment stöbern. Die Möglichkeit der Buchung per Telefon werde „sehr rege“ genutzt. Im Modehaus Hempel können Kunden zudem „spontane Blitztermine an der Tür“ bekommen, solange die zulässige Besucherobergrenze nicht überschritten wird. „Da wir eine sehr große Fläche haben, kann ich mir aber nicht vorstellen, dass die maximale Kapazität überhaupt erreicht wird“, meint Hempel.

Zumindest am Dienstag war in der Innenstadt ohnehin nicht viel los. Nicht alle Besucher waren zufrieden: „Das ist der letzte Mist“, meinte Daniela Lang (49) aus Fallersleben, die sich bei verschiedenen Geschäften über den Ablauf von „Click and Meet“ informierte. Überall funktioniere es anders. Hinzu komme, dass viele Läden noch gar nicht geöffnet haben: „Das hat die Regierung sich nicht gut überlegt.“ Joanna Wierzbicka (48) ist ebenfalls nicht überzeugt: „Alleine im Geschäft zu sein, das ist mir zu persönlich.“

Bei Thalia ist keine Terminvereinbarung notwendig

Nicht nur viele Geschäfte, sondern auch viele Kunden dürften sich daher weitere Lockerungen herbeisehnen. Lockerungen, die die Politik im Buchhandel und in Blumengeschäften bereits ermöglicht hat. Hier ist keine Terminvergabe notwendig, außerdem ist ein Kunde pro zehn Quadratmetern erlaubt. „Gestern waren ganz viele Stammkunden da, die auf die Wiedereröffnung gewartet haben. Wir sind total happy“, berichtet Heike Jasiek, Filialleiterin bei Thalia. So groß die Freude auch sei: „Wir sind nicht überrannt worden und schöpfen die zehn Quadratmeter pro Kunde noch nicht mal aus.“ Wie bereits vor dem Lockdown, kontrolliere ein Mitarbeitender am Eingang, dass jeder Kunde für den Einkauf einen Korb nimmt. Das System funktioniere gut...

Von Melanie Köster