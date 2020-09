Wolfsburg

„Glücklich in 90 Minuten“ hieß das Stück das Stück der Hamburger Kammerspiele, das am Donnerstagabend im Scharoun Theater Wolfsburg zu sehen war. Dabei ging es emotional hoch her. Das intelligente und flott inszenierte Schauspiel mit Musik begeisterte das Publikum und gab ein bisschen was zum Grübeln mit.

Der Titel klingt verheißungsvoll und der Abend begann tatsächlich als Vortrag. Glücks-Coach David Lautenschläger ( Tim Grobe) war gerade dabei, im Dialog mit dem Publikum den Begriff Glück zu klären, als ein Smartphone im Publikum klingelte. Manager Carl-Christian Blau ( Mario Ramos) störte die Vorstellung mit seinem Telefonat.

Anzeige

Der Manager war so erfolgreich, dass er vor Stress nie zur Ruhe kam

Nach dem bei Referenten beliebten Spruch, er möge doch ruhig nach vorne kommen, um zu telefonieren, damit alle was davon haben, nahm dieser Störenfried die Aufforderung ernst. Dadurch gab es einen wunderbaren Wandel von einer Vortragssituation mitten in die Geschichte des armen Würstchens Blau, denn der Manager war so erfolgreich, dass er vor Stress nie zur Ruhe kam.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Zwischen Alltagsstress, Geliebter, Ex-Frau, Abi-Ball der Tochter und Big Deal in Peking gehen Blau schließlich die Nerven durch, so dass er eine Agoraphobie entwickelt. Die psychische Störung führt zu isoliertem, panischen Verhalten. Betroffene können unter Umständen ihre Wohnung nicht mehr verlassen. In Blaus Fall war er im Büro gefangen.

Mitten in der Nacht gab es dann Begegnungen mit einem Putzmann, seiner Tochter und einer Maus, mit der er ein flottes Duett sang. Überhaupt waren in das Stück immer wieder Gesangsnummern eingebaut, die erfreulich peppig komponiert waren und mit guten Texten überzeugten. Die Schauspieler wurden dabei live begleitet von Musikern, die hinter der Bühne saßen.

Die musikalischen Einlagen bedeuteten an keiner Stelle einen Bruch im Spiel. Autor, Komponist und musikalischer Leiter Jan-Christof Scheibe hatte da eine ganz runde Sache konzipiert, die von Regisseur Georg Münzel gut in Szene gesetzt war.

So erlebte das Publikum in Wolfsburg trotz aller Katastrophen einen sehr vergnüglichen Abend

Neben den beiden Männern überzeugten auch Madeleine Lauw und Lisa Ursula Tschanz in mehreren Rollen schauspielerisch und musikalisch auf ganzer Linie. So erlebte das Publikum in Wolfsburg trotz aller Katastrophen einen sehr vergnüglichen Abend in tatsächlich 90 Minuten, unterbrochen von einer Pause.

Am Ende sang dann das Ensemble zu begeistertem Applaus „Was ist Glück?“, ohne dass diese Frage so richtig geklärt wurde. Eindrucksvoll wurde jedenfalls gezeigt, wie man auf keinen Fall Glück findet. „Glück ist nicht Glück, Zufriedenheit ist Glück“, erklärte der Coach immerhin.

Mit dem schmissigen Schlusssong im Ohr konnte man auf jeden Fall sehr gut gelaunt nach Hause gehen.

Von Robert Stockamp