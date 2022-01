City-Galerie: Wolfsburger schlägt mit Beil in Eingangstür

Innenstadt

Da hat ein 55-Jähriger komplett die Kontrolle über sich verloren. Zuerst hatte der Wolfsburger am Silvestertag ordentlich gebechert, dann schlug er gegen 18 Uhr mit einem Beil auf die Scheiben an der Eingangstür der City-Galerie ein. Die Sicherheitsglasscheiben splitterten, wurden aber nicht zerstört. Die Polizei konnte den Mann in der Innenstadt fassen und auch sein Tatwerkzeug sicher stellen.

Das Shopping-Center war wegen Silvester schon geschlossen. Der 55-Jährige war stark alkoholisiert. „Er hatte 3,21 Promille“, erklärt Sven-Marco Claus von der Wolfsburger Polizei. Mit einem Beil, das er bei sich führte, schlug er mehrmals zu. In die Scheiben der Eingangs-Drehtür und in die Tür nebenan. Die Polizei konnte den Täter fassen. Weil er so stark alkoholisiert war, kam er nicht in die Ausnüchterungszelle der Polizei. Sondern unter ärztliche Aufsicht ins Klinikum.

