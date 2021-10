Wolfsburg

1999 setzten die damalige Oberbürgermeisterin Ingrid Eckel und der spätere Oberbürgermeister Rolf Schnellecke (noch „nur“ Oberstadtdirektor) mit den Investoren von ECE den ersten Spatenstich für die City-Galerie in Wolfsburg. Zwei Jahre später konnte die „Shopping-Mall“ nach amerikanischem Vorbild eröffnen.

Gifhorner kommen nach Wolfsburg

Ein Gifhorner Familienbetrieb nutzte 2001 gleich die Chance, hier Fuß zu fassen: Das Modehaus Hempel ist ein Anker-Betrieb, der das Gesicht der City-Galerie in Wolfsburg von Beginn an prägt. Auch Cadera gehört zu den regionalen Anbietern. Und das Schuhhaus Galipp stammt zwar aus Berlin-Brandenburg, ist aber ebenfalls keine riesige Kette sondern ein Familienbetrieb und nur an ausgewählten Standorte zu finden. Wolfsburg gehört neben Berlin, Dallgow, Gifhorn und Magdeburg dazu.

Ausstellung zur Geschichte des Hauses

Rewe, Rossmann und Saturn gesellten sich nach und nach im Untergeschoss rund um die Bühne hinzu, wo häufig Aktionen für Kinder stattfinden. Die drei sind alles andere als „Kellerkinder“, sondern stark frequentiert. Douglas oder Christ, Blumen- und Tee-Lädchen, Thalia und New Yorker sowie etliche Geschäfte mehr haben sich trotz zum Teil relativ kleiner Ladenflächen eine große Stammkundschaft erobert. Mehr als 100 Möglichkeiten zum Handel-Treiben gibt es insgesamt auf den drei Etagen – und rund 800 Parkplätze, was der umliegenden Fußgängerzone durchaus zugute kommt. Eine Ausstellung über die Geschichte des Hauses gehört ab Montag, 4. Oktober, auch zum Festwochen-Programm.

Geburtstags-Programm Freitag, 1. Oktober ab 12 Uhr: Maskottchenparade mit Benjamin Blümchen, Biene Maja und Co – Bühnenvorstellungen, Walking-Acts und Tanzwettbewerb (17 Uhr). Samstag, 2. Oktober ab 11 Uhr: Gewinnspiel „20 Jahre – 20 000 Euro“ (mit etwas Glück bekommen Kunden und Kundinnen ihren Einkauf erstattet) 11 bis 18 Uhr: Vereine des Monats stellen sich vor (Fördervereine der Ortsfeuerwehr Brechtorf sowie der Käferschule Reislingen, Aquarela Frauengruppe, Karate-Club Nippon, Be your own Hero, SV Sandkamp) Freitag, 8. Oktober ab 11 Uhr: Gewinnspiel „20 Jahre – 20 000 Euro“ (mit etwas Glück bekommen Kunden und Kundinnen ihren Einkauf erstattet) und „Jochen der Elefant“ (13 Uhr) Samstag, 9. Oktober ab 11 Uhr: Gewinnspiel „20 Jahre – 20 000 Euro“ (mit etwas Glück bekommen Kunden und Kundinnen ihren Einkauf erstattet) ab 12 Uhr: Musik mit „bella accoustic vibes“ 17 Uhr: Verlosung eines 500-Euro-Centergutscheins

Zur Erinnerung: Früher stand auf dem Areal das Hauptpostgebäude inklusive einem großen Parkplatz für den gelben Fuhrpark. Das Hamburger Unternehmen ECE, das schon seit 1965 im Projektmanagement aktiv ist, sollte die Hoffnung der Politik auf eine Stärkung der Innenstadt wahr machen. Nicht ganz so gut lief es übrigens beim ersten Wolfsburger Center mit ähnlichem Konzept, aber deutlich weniger Laden-Flächen: Das Shopping-Schiff am Südkopf sucht spätestens seit dem Auszug des dortigen Real-Markts nach einem neuen Kurs und hat sich im Obergeschoss vom Handel auf den Gesundheitsbereich umorientiert.

Die City-Galerie ist und bleibt durch ihr Vermietungs-Konzept und Aktionsflächen auf den Gängen sehr wandelbar. Auch das Center-Management hat mittlerweile mehrfach gewechselt, übrigens jedes Mal so gut wie lautlos. Wahrscheinlich ist gerade das das Erfolgs-Geheimnis von ECE: immer mal wieder Menschen mit einer neuen Perspektive auf das alte Konzept gucken zu lassen und so wieder Schwung reinzubringen.

Von Andrea Müller-Kudelka