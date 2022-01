Wolfsburg

In der City-Galerie in Wolfsburg wird fleißig gewerkelt: Im Saturn hat ein Großumbau für neue Serviceangebote begonnen. Gute Nachricht für den Handel in der Innenstadt: Als wichtiger Kundenmagnet hat der Elektromarkt den Mietvertrag verlängert. „Wir sind darüber sehr glücklich. Die Verlängerung ist ein klares Bekenntnis zum Standort Wolfsburg und zur City-Galerie Wolfsburg“, freute sich Center Manager Andreas Schwarzkopf.

Drei Modeanbieter ziehen aus

An anderer Stelle werden Flächen frei: Die Modegeschäfte Jack & Jones und Vero Moda sowie der Schuhanbieter Sidestep sind ausgezogen. „Unsere Nachvermietungsaktivitäten laufen für diese Flächen schon auf Hochtouren“, sagt Schwarzkopf. „Bei den Auszügen handelt es sich um unternehmerische Entscheidungen seitens der Mieter, die nicht auf die Pandemie zurückzuführen sind.“

Modernisierung bei New Yorker und neues Beauty-Konzept

An anderer Stelle gehen die Geschäfte in die Offensive: Neben Saturn modernisiert das Modegeschäft New Yorker seine Geschäftsräume. Und im Obergeschoss wird laut Schwarzkopf demnächst ein Konzept aus dem Bereich „Gesundheit & Beauty“ präsentiert. Neueröffnungen gab es zuletzt im November: Neben einem Popup-Store von Ikea, wo Kunden Küche oder Kleiderschrank planen können, eröffnete ein Bioladen mit legalen Hanfprodukten.

Neues Konzept: Die Möbelhauskette Ikea eröffnete im November in der City-Galerie einen Pop-up-Storre. Quelle: Gero Gerewitz

Kundenfrequenz bei 80 Prozent des Vorkrisen-Niveaus

„Bisher sind wir gut durch die herausfordernde Corona-Zeit gekommen und folglich schauen wir auch in den kommenden Monaten optimistisch nach vorne“, zieht der Center-Manager Bilanz. Dennoch lägen die Kundenfrequenzen noch unter dem Vorkrisenniveau. „Aktuell erreichen wir 80 Prozent im Vergleich zu 2019“, so Schwarzkopf.

City-Galerie-Manager Andreas Schwarzkopf: „„Bisher sind wir gut durch die herausfordernde Corona-Zeit gekommen.“ Quelle: City-Galerie Wolfsburg

Um so erfreulicher sei das Bekenntnis von Saturn zum Standort. Dort hat nun ein Großumbau begonnen, der bis etwa Mitte März andauern soll. „Wir investieren in die Zukunft und machen unseren Markt noch attraktiver. Das Serviceangebot wird im Zuge des Umbaus ebenfalls erweitert“, sagte Saturn-Chef Torsten Maus. Man wolle die einzelnen Abteilungen übersichtlicher gestalten und Vorführmöglichkeiten optimieren. „Anschauen, anfassen, ausprobieren – darauf kommt es beim Technikkauf an“, so der Geschäftsführer.

Saturn erweitert Service-Leistungen

Ein Schwerpunkt der Umbaumaßnahmen bildet die Anlaufstelle für den Service. Dafür wurde im Eingangsbereich bereits eine große Fläche geräumt. Der Schalter für die Sofortreparaturen von Smartphones soll vergrößert werden. Außerdem soll ein „Ready2GoService“ dort zu finden sein. Sprich: Das Einrichten von Computern, Notebooks oder Receivern übernehmen gegen einen Aufpreis die Saturn-Techniker, damit die Kunden mit den Geräten sofort loslegen können.

Neues System soll Wartezeiten an der Kasse verkürzen

Zudem werde eine eigene Zone für Kasse, Online-Abholung und Service eingerichtet, um die Abläufe zu beschleunigen. „Man muss sich zum Bezahlen nur noch in einer Schlange anstellen und kommt immer sofort dran, wenn eine Kasse frei wird. Niemand muss sich mehr darüber ärgern, eventuell in der falschen Schlange zu stehen,“ so der Geschäftsführer. Während des Umbaus soll der Verkauf ohne Einschränkungen weiterlaufen. Für Schnäppchenjäger bietet sich damit eine Chance: Um Platz zu schaffen, bietet der Markt einige Produkte reduziert an.

Von Christian Opel