Cinemaxx Wolfsburg: So läuft Kino in Zeiten von Corona

Seit Donnerstag kann man in Wolfsburg wieder ins Kino gehen. Das Cinemaxx hat als erstes der Wolfsburger Lichtspielhäuser nach der wochenlangen Corona-Pause den Betrieb wieder aufgenommen, auch wenn der recht eingeschränkt ist durch Sicherheits- und Hygieneauflagen. Trotzdem freuen sich sowohl Besucher als auch Mitarbeiter darüber, dass es überhaupt wieder weitergeht.

Das riesige Foyer des Cinemaxx wirkt sehr leer, aber das ist im Grunde auch gewollt. Die Anfangszeiten der Filme sind so gelegt, dass sich möglichst wenige Besucher begegnen. Zudem gibt es natürlich ein Wegekonzept, dass die Besucher über bestimmte Pfade lenkt. In dem großzügig gestalteten Bau ist das kein Problem.

Cinemaxx : Abstände zwischen Sitzen wird über Buchung sichergestellt

In den Sälen sieht es aus wie immer. Abgesperrte Sitzplätze gibt es nicht. Über das Buchungssystem wird sichergestellt, dass die Abstände zwischen den Besuchern passen. Und die sind recht groß. Als Jörg Kirsch, Leiter am Standort Wolfsburg versucht zu zeigen, wie viel Platz zwischen den Plätzen ist, reichen die Arme gar nicht aus.

„Nur rund 30 Prozent der Sitzplatzkapazitäten stehen aktuell zur Verfügung. Unser Ziel in diesen ersten Wochen nach Wiedereröffnung ist es einzig und allein das Vertrauen unserer Gäste zurückzugewinnen“, sagt Pressesprecherin Ingrid Breul-Husar. Neben weniger Besuchern gibt es zudem mehr Personalaufwand, da zum Beispiel die Reinigungsintervalle deutlich erhöht sind.

Aber immerhin gibt es positives Feedback. Das Team habe berichtet, dass „viele Gäste ihre große Freude ausdrücken und sagen, dass sie zeitnah wiederkommen wollen, da das Kino sehr vermisst wurde“, erklärt Breul-Husar.

Kino-Besucher sind dankbar für das Angebot

Doch nicht nur echten Kinofans ist die Wiedereröffnung willkommen. Maik Fast (26) und Samantha Nakoinz (21) aus Wolfsburg sind einfach dankbar, dass es wieder ein Angebot gibt. „Wir wollten etwas unternehmen und haben uns spontan für das Kino entschieden“, sagt Maik Fast. Sie schauen sich „Nightlife“ an. Der Film mit Elyas M’Barek ist eine von vielen Produktionen, die vor der Schließungsphase anliefen und jetzt fortgesetzt werden.

Neben diesen Filmen sind auch ältere im Programm. So werden zum Beispiel alle acht Teile von „ Harry Potter“ noch einmal gezeigt. Die Nachfrage nach diesen Tickets sei sehr gut, sagt Breul-Husar.

Harry-Potter-Star Daniel Radcliffe ist zurzeit auch in „Guns Akimbo“ zu sehen. Den schauen sich Felix Trottfeld (23) und Lara Hantel (24) an. „Wir hatten schon richtig Lust auf Kino“, sagt Trottfeld. Ein komisches Gefühl sei es aber schon, so mit Maske im Kino...

Von Robert Stockamp