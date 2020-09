Wolfsburg

Die Hürden für den Neustart der Kinos waren hoch: Neben dem Verlust vieler Sitzplätze durch die Abstandsregeln, fehlten neue Filme. Der Hauptverband Deutscher Filmtheater warnte im Juli vor einem Kinosterben: „Nur wenn die deutschen Kinos ihre Kapazitäten erhöhen können, wird es verstärkt neue Filme geben. Und nur dann sind die Kinos in der Lage, diese Krise überhaupt zu überleben“, erklärte Vorstandsvorsitzende Christine Berg. Die WAZ hat nachgefragt, wie es den Wolfsburger Kinos geht.

Die Abstandsregeln führen zu erheblichen Verlusten von Sitzplätzen

„Durch die Abstandsregeln ist die Situation natürlich nicht ideal, wir haben erhebliche Kapazitätsverluste“, sagt Leif Boltz vom Delphin-Palast. Insgesamt sei er aber zufrieden, die Nachfrage sei in den vergangenen Wochen gestiegen: „Mit Tenet haben wir den ersten großen Blockbuster nach der Pause und man merkt, dass es langsam wieder bergauf geht.“ Boltz blickt optimistisch nach vorne und meint: „Mittlerweile sind die Filmverleihe soweit, dass sie die Filme auch verwerten.“ In dieser Woche startet der Horrorfilm „The New Mutants“, ab dem 27. September zeigt der Delphin-Palast „ Jim Knopf und die Wilde 13“ – in beide Filme setzt Boltz seine Hoffnungen auf zahlreiche Besucher.

Die Filmverleihe kommen den Kinos teilweise entgegen

Auch im Metropol in Fallersleben blickt Inhaberin Barbara Rücker mit gemischten Gefühlen auf die ersten Wochen nach der Corona-Pause zurück: „Wir sind froh, dass wir wieder anfangen konnten und hinsichtlich der Hygiene- und Abstandsregeln klappt alles wunderbar. Aber die Verluste von vier Monaten holt man nicht mehr auf.“ Rücker ist dankbar für ihr treues Stammpublikum und hat sogar einen positiven Effekt der Corona-Kontaktlisten festgestellt: „Wir hatten schon immer ein sehr persönliches Verhältnis zu unseren Gästen, aber dadurch hat man viele jetzt mit Namen kennengelernt. Da das Metropol auf große Blockbuster verzichtet hat Rücker viel mit kleineren Filmverleihern zu tun: „Auch sie kommen uns entgegen.“ Während die Verleiher normalerweise verlangen, dass ihre Filme mindestens drei Wochen in einem Kino zu sehen sind, lassen einige sich jetzt auf kürzere Zeiträume ein.

Leere Treppen zum Neustart: Das Cinemaxx war das erste Kino in Wolfsburg, das seine Türen wieder für die Besucher öffnete Quelle: Boris Baschin

Auch im Cinemaxx, das als erstes Wolfsburger Kino wieder öffnete, stehen gerade einmal 30 Prozent der Sitzplätze zur Verfügung. Mit der Auslastung sei das Unternehmen zufrieden. Für Cinemaxx-Sprecherin Ingrid Breul-Husar ist das Kino gerade in der jetzigen Zeit wichtig: „Momente, in denen man völlig 'eintauchen und abschalten' kann, sind heutzutage rar geworden – und gerade aktuell relevanter denn je!“

Kinos sind auf die Unterstützung anderer angewiesen

Obwohl die Krise das Cinamaxx „über Nacht“ getroffen habe, fühle sich die Unternehmensgruppe „gut gewappnet“. Nicht zuletzt, da das Jahr 2019 ein Rekordjahr gewesen sei und das erste Quartal 2020 erfolgreich begann. Dennoch sagt Breul-Husar: „Unser gegenwärtiger und künftiger Erfolg hängt von der kontinuierlichen Unterstützung der Regierung, der Film-Studios, der Vermieter und anderer Anbieter ab.“ Es sei beispielsweise wichtig gewesen, dass der Film Tenet unabhängig von den Startterminen in den USA und China erscheinen konnte.

